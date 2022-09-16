成都解封遭提早爆雷 市長怒斥「開會要直播嗎」

上海民眾冒雨排隊做核酸。(視頻截圖)

經歷半個月管控，成都15日中午12時起逐步解封。但是在發布通告前，網上就流傳數張青羊區防疫 指揮部開會照片並載明解封消息。解封提前洩漏導至成都市長發怒「開會要抖音直播嗎」。而颱風梅花14日登陸，上海許多核酸檢測 點關閉，大批民眾為了72小時陰性證明冒雨做核酸，引發不少抱怨。

成都商報報導，成都市多個區域自15日中午12時起解封，只剩高新南區、錦江區、青羊區等「5+1」區域仍繼續封控。通告指出，解封地區可逐步有序恢復堂食，但各類空間密閉娛樂場所、公共文體活動場所繼續暫停營業。

香港明報指出，在政府正式發布通告前，成都市民群組之間已流傳數張青羊區防疫指揮部開會的相片，列出「恢復正常生產生活秩序」的區域範圍及繼續管控的街道，引發熱議。有指成都市市長王鳳朝得知會議資料洩露後大發雷霆，質問以後開會是不是還需要「在抖音直播」。

成都在控封之前，因為網友「熱帶雨林」提前示警，讓民眾有時間提前購買物資。原訂的解封時間是15日0時，但在消息洩漏後，王鳳朝被迫將解封時間再推遲了12個小時，網民以「市長最後的倔強」來形容，更盛讚曝出消息的人是「新熱總」。

另外，颱風「梅花」14日登陸浙江，上海宣布浦東機場和虹橋機場航班取消，地鐵 高架地面線路停運，另許多常態核酸檢測點也關閉。

由於上海民眾出行需要72小時陰性證明，因此大批民眾轉往少數有開的檢測點及醫院，冒雨大排長龍等待檢測，引爆民怨。