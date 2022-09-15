浙江升學名師1人帶4班 獲一套200萬元房獎勵惹議

尤凡用滿滿的儀式感打造溫暖的班級文化。（取材自錢江晚報）

浙江臨海「90後」教師，日前因教學業績突出，獲得價值200萬元（人民幣，下同，約1.44萬美元）一套房，還有10萬元獎勵，相關新聞衝上熱搜，暴紅的他也帶來掌聲與質疑。

來源：YouTube

錢江晚報報導，該名教師是臨海市杜橋中學高一四個班的班主任兼生物老師尤凡。2012年，尤凡從寧波大學畢業後，來到台州臨海市杜橋中學，成為一名高中生物老師。2019年，他帶的班級有23位學生上了重點大學。生源普通的杜橋中學，當年9月招生 ，不少家長衝著尤凡來，但一個班只能容納50名學生，在和校長商量後，尤凡決定一個人帶兩個班。

「90後」的教師尤凡因教學業績突出，獲得價值200萬人民幣一套房獎勵，也將他推上了熱搜。（取材自錢江晚報）

今年高考，尤凡帶的兩個班共有71位學生上了「特控線」（含三位一體），相當於原來的「一批線」，再次實現突破。衝著他來的家長更多了，他成為了四個班的班主任。

尤凡認為獲取學生信任的關鍵，在於老師要真正走到學生的身邊，要讓他們體會到老師有一顆有趣的靈魂，「畢竟『05後』的學生都不希望碰到呆板的老師。」

「90後」的教師尤凡因教學業績突出，獲得價值200萬人民幣一套房獎勵，圖為尤凡在上課。（取材自錢江晚報）

管理四個班級、200多名學生，單在教室門口巡視一圈也要花上10分鐘，但尤凡堅持每晚查寢，和每個學生互道晚安。在尤凡看來，私人時間應該給奉獻給最喜歡的人，而學生就是他最歡的人。尤凡說：「其實，三年前因為帶班成績出色，鄉賢會已經獎勵了我一輛28萬元的車，但是因為工作忙，我至今沒去考駕照 ，那輛車也就每年上保險 的時候我才會和它見面。」

然而如此豐厚的獎勵，也把尤凡推上了風口浪尖，鼓勵和質疑接踵而至，有人認為對於青年教師力度獎勵太大，懷疑他名不副實，也有網友質疑這對其他教師不公平。

對此，尤凡說：「豐厚的獎勵和熱度都是暫時的，熱度過去後，我要做好眼下的事情。這些不同的聲音就是對我自己的一種鞭策。」