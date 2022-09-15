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錢塘江口驚現「潮汐樹」…天然水墨畫 枝杈分明

中國新聞組／杭州15日電
資深拍友肖奕參在嘉紹大橋靠近海寧附近的錢塘江入海口所拍攝到的「潮汐樹」。（取材自錢江晚報）
資深拍友肖奕參在嘉紹大橋靠近海寧附近的錢塘江入海口所拍攝到的「潮汐樹」。（取材自錢江晚報）

一名資深拍友肖奕參日前在浙江嘉紹大橋靠近海寧附近的錢塘江入海口，拍到了傳說中的「潮汐樹」美景。他表示，當時他到嘉紹大橋靠近海寧附近，原本想拍錢江潮。等潮水的過程中，無意間遇到這眼前絕美的這一幕，潮汐看起來像一棵棵參天大樹，枝杈分明，長在灘塗之上，像極了一幅寫意「水墨畫卷」。

來源：YouTube

錢江晚報報導，肖奕參用無人機記錄下這幅美景，這些「潮汐樹」並不是直立的，而是「躺平」在灘塗之上，所以並不是真正的參天大樹，而是刻畫在灘塗上的泥沙之畫。

浙江省自然資源廳相關專家介紹，「潮汐樹」並不是某種植物，而是潮間帶地貌中的一種奇特現象。潮間帶地貌是指平均低潮線以上到平均高潮位線之間的部分，而「潮汐樹」是其中潮灘（淤泥灘）裡的特有現象。

資深拍友肖奕參在嘉紹大橋靠近海寧附近的錢塘江入海口所拍攝到的「潮汐樹」。（取材自...
資深拍友肖奕參在嘉紹大橋靠近海寧附近的錢塘江入海口所拍攝到的「潮汐樹」。（取材自錢江晚報）

「潮汐樹」的形成，是海水受潮汐影響，在上漲、回落過程中，形成的一種沉積地貌，也是一種自然現象。一般形成需滿足兩個條件。一是內因，即「潮汐樹」所在潮灘的質地鬆軟易被侵蝕，一般泥沙含量較高；二是外因，即要有外在的水力作用。「受潮汐沖刷，形成的『畫面』也是動態變化的，今天拍到跟明天看到的可能也有差別」。

據介紹，「潮汐樹」在遼寧等濱海之地出現較多，而浙江沿海相對少見。「這次拍到的畫面裡，灰色的其實是淤泥，浙江近海養殖比較多，存在一定的人類干預，而且『含泥量』比較少，在一定程度上影響了『潮汐樹」的形成。

中國科學院地理科學與資源研究所博士齊德利在「地理·中國」雜誌介紹，只要是近海有潮汐的地方，幾乎都能形成潮溝，尤其在淤泥灘上，形成的形態更為多樣。潮溝兩邊都有淤泥，淤泥下面則是粉沙，比較鬆軟，潮汐對它雕刻，輕輕一「畫」就畫出了「潮汐樹」。

資深拍友肖奕參在嘉紹大橋靠近海寧附近的錢塘江入海口所拍攝到的「潮汐樹」。（取材自...
資深拍友肖奕參在嘉紹大橋靠近海寧附近的錢塘江入海口所拍攝到的「潮汐樹」。（取材自錢江晚報）

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