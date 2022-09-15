全球首見…福建鐘乳石洞 發現「海貝石」

福建連城首次發現洞穴「海貝石」奇觀。（取材自人民網）

福建省龍巖市連城縣冠豸山國家地質公園賴源溶洞景區的洞穴內，日前發現難得的「海貝石」鐘乳石奇觀。中國地質調查局岩溶地質研究所博士張晶表示，洞穴「海貝石」形成條件極為苛刻，在岩溶洞穴裡十分稀有而罕見，這類鐘乳石目前並未在國內外其他洞穴有過類似報導，是國內乃至全球首次發現。

人民網報導，張晶介紹，洞穴「海貝石」單體大小在2-10公分，中間有細縫，兩側對稱分布的半圓形鐘乳石薄片，單體如同「扇貝」。複合形態為彼此交叉、疊合狀，很像海岸礁石上方向各異的「海貝群」，形狀也類似「沙漠玫瑰石」或「繡球花」。

洞穴「海貝石」主要分布在距洞口20米附近洞壁上，面積超過5平方米。初步判斷其形成機理可能類似於穴盾，是具有靜壓力的水沿洞壁岩石或早期流石微節理裂隙溢出，因表面水分蒸發而發生過飽和，兩側開始析出鈣質薄板片，並不斷呈半環形向外增生而成。