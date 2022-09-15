中國遊戲監管鬆綁？騰訊、網易終於有遊戲過審

網易遊戲「全明星街球派對」將開始第一階段的測試。(取材自超好玩遊戲網站)

中國恢復遊戲版號審批，近半年以來，終於有騰訊、網易旗下的遊戲過審。據中國國家新聞出版署發布最新版號審批通報，9月共有73款遊戲過審，其中騰訊、網易各有一款遊戲榜上有名。分析認為，遊戲版號復批，代表中國網路業監管已進入轉折點，特別是遊戲業。

中國從去年開始對於遊戲業執行強力監管政策，騰訊首當其衝，更被點名遊戲業版圖太大，可能涉及壟斷。因此，今年4月復批遊戲版號以來，遲遲不見行業巨頭騰訊、網易旗下的產品過審，外界解讀在監管政策之下，即便整體產業受到的限制逐漸寬鬆，但指標性的企業仍受層層限制。

近日中國國家新聞出版署發布今年第5次的審批通報，共有73款遊戲榜上有名，值得關注的是，騰訊與網易終於「開胡」，各有一款遊戲通過，分別是以街頭籃球為背景的「全明星街球派對」，以及融合健康科普資訊的塔防遊戲「健康保衛戰」。

根據中國多個遊戲資訊平台顯示，「全明星街球派對」已發布公告通知取得版號，將開始第一階段的測試。

分析認為，這兩款遊戲著眼於運動以及健康資訊而非打殺、戰鬥，較「正面積極」，與官方致力推動的政策、觀念相符，可能因此獲批。

中國從去年7月22日暫停批准新的網路遊戲版號，此舉對於中國遊戲產業造成影響，甚至傳出大量遊戲企業、工作室關門。直到今年4月上旬才重新審批遊戲版號。至今已批准5批新遊戲版號，累積314款遊戲。

香港 經濟日報日前的報導引述摩根士丹利（Morgan Stanley ）分析認為，遊戲版號復批，代表中國網路業監管已進入轉折點，特別是遊戲業。

據統計，前4次的遊戲版號發放數量分別為45、60、67及69款，數量正在逐月增加。加上9月過審的73款，已累計有314款遊戲版號獲批。