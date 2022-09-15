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北京高校傳播再增16例 天津全市核酸

記者陳言喬／綜合報導
天津宣布9月15日展開全市核酸檢測。圖為8月間天津啟動的常態化核酸檢測服務。（中新社）
天津宣布9月15日展開全市核酸檢測。圖為8月間天津啟動的常態化核酸檢測服務。（中新社）

北京新冠確診病例仍在增加，北京14日通報，13日新增18例本土確診病例，包括16例北京化工大學與中國傳媒大學學生。另，擁有1千3百多萬人口的北京隔鄰的天津市也宣布，15日在全市範圍核酸檢測

北京通報，13日新增18例本土確診病例（均為隔離觀察人員，含1例無症狀感染者轉確診病例），當中2例為北京化工大學昌平校區學生；14例確診病例為中國傳媒大學學生。另有2例確診病例分住大興區小康家園與朝陽區泓鑫家園。

上述病例均已轉至定點醫院，已開展流行病學調查，按要求落實管控措施。北京通報稱，要加強校園防疫管理，做好返京返校、新生入校防疫和疫苗接種工作，仔細查找防疫漏洞，校內超市、餐廳、健身房等公共場所要嚴格落實掃碼測溫、查驗核酸陰性證明等措施。

另據天津市疫情防控指揮部通告，15日在全市範圍開展核酸檢測。通報稱，中秋節過後，仍面臨境外、津外疫情輸入風險。為進一步加強監測預警，做到早發現、早處置，牢牢守住不發生規模性疫情的底線，市疫情防控指揮部決定，15日6時起在全市範圍開展核酸檢測。

天津目前有1千3百多萬人口，通告說，凡居住在天津市的群眾，採樣前在居住地保持靜止，按照各區防控指揮部統一部署和街道（鎮）、社區（村）組織安排，有序到指定地點進行核酸檢測，不落一戶、不漏一人。

全市各級機關、各級各類企事業單位要督促員工及時在居住地或必需的崗位工作地參加核酸檢測。各區各行業要強化返崗前查驗參加本次核酸篩查採樣的有效證明。

另外，成都疫情防控取得階段性成效，形勢總體可控，平穩向好。經綜合研判，決定近期無社會面新增病例的區域，自15日12時起，逐步有序恢復正常生產生活秩序，並對全市防控措施作出相應調整。

北京 檢測 疫情

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