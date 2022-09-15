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「難」出商機 這間小公司半成品遊戲引爆全民挑戰

記者林茂仁／綜合報導
「羊了個羊」的關卡難倒網友。(取材自三言財經)
「羊了個羊」的關卡難倒網友。(取材自三言財經)

一款沒做完的遊戲在兩天內連續登上微博熱搜，遊戲公司伺服器因為流量太大當機三次，這就是最近在中國火熱的消除遊戲「羊了個羊」。

這款遊戲在微信小程式簡介上標榜「過關率不到0.1%」，有網友表示，第一關超簡單，但第二關玩了七個小時還是沒有過關。

根據第一財經記者體驗，「羊了個羊」遊戲規則十分簡單，玩家只需要將畫面中3個圖形相同的方塊點到介面下方的槽位之中，圖案就會消除，全圖所有方塊全部被消除即為過關。

而遊戲的難點在於，方塊之間相互交疊，只有將上方的方塊點入槽位中後，下方的方塊才會被啟動。隨著方塊數量和交疊層數的增加，遊戲的難度便會呈指數級上升。不少玩家在第二關就卡關，有玩家表示第一關的難度相當於1+1=2的幼稚園題目，而第二關的難度相當於高考題。有玩家甚至懷疑「遊戲壓根沒有第三關」。

「羊了個羊」的開發公司其實只是一家剛成立的小公司，北京簡遊科技有限公司成立於2021年，法定代表人為張佳旭，註冊資本約人民幣116.9萬元。公司由張佳旭本人、廈門雷霆網路科技股份有限公司、北京樂閃科技有限公司共同持股。雷霆網路為吉比特旗下公司，持股約10%，於今年6月入股。

除了「羊了個羊」，簡遊科技目前還擁有月之村、解救大西瓜、流浪寵之家等遊戲的軟體著作權。

這款遊戲的壽命能有多長？遊戲行業人士羅斯基認為，「羊了個羊」的遊戲玩法和機制不錯，預估會有1-2個月的熱度，產品的APP版還沒上，此前和遊戲團隊有過交流，產品其實還沒做完。

「羊了個羊」 的遊戲畫面、音樂以及第一關讓使用者對於遊戲難度建立一定的期望，而第二關難度的飆升違背了用戶的期望，繼而產生負面的情緒。有研究遊戲行銷的學者說，遊戲製作人會巧妙地控制遊戲難度，在適當激起玩家的負面情緒的同時引導玩家基於負面情緒做出發微博吐槽、觀看廣告、反復挑戰甚至是付費等行為，也就是靠hard（困難）模式賺錢。

易觀分析文化消費行業資深分析師廖旭華分析，「羊了個羊」的設計思路是Hard Fun（需要玩家花費大量時間、精力、金錢、體力等去學習、去完善技能的遊戲，獲得挑戰樂趣），沒有這個思路，就不可能火起來，Hard Fun不是為難而難，而是提供這種遊戲體驗，並在用戶體驗、廣告裝載率與裝載量之間的平衡點。

北京 微博 微信

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