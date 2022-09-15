蚊子也清零？人大提全面滅蚊 網酸「不如先滅新冠」
中國多地正因疫情封控之際，有全國人大代表提議全面消滅蚊子，引爆網上罵聲一片，有網友譏諷提案沒建設性秀下限、滅蚊不如先滅新冠，並質疑人大代表能想到最苦的事就是被蚊子叮咬嗎？
國家衛生健康委回覆13屆全國人大五次會議第5749號關於「開展全面消滅蚊子的建議」，衛健委指出，自2008年以來，國家重大專項課題支持對重要病媒生物監測和傳播相關病原體檢測技術等開展了研究，在病媒生物（蚊蟲）高效自動採樣裝置、病原體快速檢測技術、媒介效能等方面均取得突破性成果，但在創新蚊蟲控制技術研究方面總體仍較薄弱。
並表示將深入開展愛國衛生運動，全面改善人居環境，強化病媒生物防治技術的研究，降低蚊蟲密度水平。報導一出，「全國人大代表提議全面消滅蚊子」的話題立即衝上微博熱搜，批評聲浪不斷湧至。
網友表示，國家衛生健康委回應的意思是：「我們現在沒能力，別嗶嗶（胡說八道之意）」，還有許多網友留言吐槽：「這位人大代表是誰」、「我覺得我也能當人大代表」、「這代表肯定是生產滅蚊產品老闆」、「這是人大代表還是幼兒園小朋友？」。
另有網友表示，蚊子該滅但沒必要由人大提議，應先提有建設性問題；還有網友指Omicron變異株死亡率那麼低都在清零，也傳播疾病的蚊子當然也要清零。
中國因堅持對於疫情「動態清零」，導致千萬、甚至上億民眾處於封控狀態，行動不自由之外還面臨物資缺乏難題，網友批評相較之下人大的提議顯然與社會嚴重脫節。
紅星評論指出，從演化看，蚊子是不可能被徹底消滅的。再者，蚊子已成為生物鏈中不可或缺的一環。對此，國家衛健委也只是說，可以採用新技術和新手段降低其密度，以減少蚊蟲傳播疾病的機率。
控制蚊蟲密度，已經有傳統的多種方式，如整治環境，推動城鄉環境衛生整潔行動，同時根據季節性傳染病及病媒生物消長特點，在全國各地開展蚊蟲孳生地清理。另外也有物理方法驅蚊和避開蚊蟲。
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