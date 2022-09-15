蚊子也清零？人大提全面滅蚊 網酸「不如先滅新冠」

十三屆全國人大常委會第三十六次會議日前在北京人民大會堂閉幕。（新華社）

中國多地正因疫情 封控之際，有全國人大代表提議全面消滅蚊子，引爆網上罵聲一片，有網友譏諷提案沒建設性秀下限、滅蚊不如先滅新冠，並質疑人大代表能想到最苦的事就是被蚊子叮咬嗎？

國家衛生健康委回覆13屆全國人大五次會議第5749號關於「開展全面消滅蚊子的建議」，衛健委指出，自2008年以來，國家重大專項課題支持對重要病媒生物監測和傳播相關病原體檢測 技術等開展了研究，在病媒生物（蚊蟲）高效自動採樣裝置、病原體快速檢測技術、媒介效能等方面均取得突破性成果，但在創新蚊蟲控制技術研究方面總體仍較薄弱。

並表示將深入開展愛國衛生運動，全面改善人居環境，強化病媒生物防治技術的研究，降低蚊蟲密度水平。報導一出，「全國人大代表提議全面消滅蚊子」的話題立即衝上微博 熱搜，批評聲浪不斷湧至。

網友表示，國家衛生健康委回應的意思是：「我們現在沒能力，別嗶嗶（胡說八道之意）」，還有許多網友留言吐槽：「這位人大代表是誰」、「我覺得我也能當人大代表」、「這代表肯定是生產滅蚊產品老闆」、「這是人大代表還是幼兒園小朋友？」。

另有網友表示，蚊子該滅但沒必要由人大提議，應先提有建設性問題；還有網友指Omicron變異株死亡率那麼低都在清零，也傳播疾病的蚊子當然也要清零。

中國因堅持對於疫情「動態清零」，導致千萬、甚至上億民眾處於封控狀態，行動不自由之外還面臨物資缺乏難題，網友批評相較之下人大的提議顯然與社會嚴重脫節。

紅星評論指出，從演化看，蚊子是不可能被徹底消滅的。再者，蚊子已成為生物鏈中不可或缺的一環。對此，國家衛健委也只是說，可以採用新技術和新手段降低其密度，以減少蚊蟲傳播疾病的機率。

控制蚊蟲密度，已經有傳統的多種方式，如整治環境，推動城鄉環境衛生整潔行動，同時根據季節性傳染病及病媒生物消長特點，在全國各地開展蚊蟲孳生地清理。另外也有物理方法驅蚊和避開蚊蟲。