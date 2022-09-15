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梅花風雨波及12省 上海綁緊百架飛機、取消589航班

記者賴錦宏／綜合報導
機場工作人員正在固定飛機。(取材自新京報)
機場工作人員正在固定飛機。(取材自新京報)

颱風「梅花」14日傍晚登陸浙江，將波及12省。江浙滬一帶今明兩天進入風雨最強的颱風核心時段。浙江已緊急轉運72萬人，清空4機場飛機，上海浦東與虹橋機場用繩索綁住停機坪上100多架飛機，取消589航班，長三角高鐵停運380列。國家防總已進駐浙江、江蘇指導防汛防颱工作。

綜合媒體報導，氣象台預計，「梅花」將以每小時10至15公里速度向西北方向移動，強度還將加強，逐漸向浙江溫嶺到舟山一帶沿海靠近並將登陸。預計登陸時強度為颱風級或強颱風級，是今年登陸華東的第一個颱風，將影響12個省市。

暴雨將集中在江蘇南部、安徽東南部、浙江中北部、上海等地。為防範颱風，上海浦東與虹橋兩大機場已用繩索綁住停機坪上100多架飛機，浙江4機場飛機全部清空。

包括上海浦東、虹橋機場，浙江杭州、寧波機場紛紛取消近日航班。東方航空取消13至15日虹橋等進出港482航段，安排47架飛機在其他機場避風。浙江寧波、台州、舟山、溫州等4機場不安排飛機過夜及停場。

長三角鐵路方面，從昨起停運滬昆、蕭甬、京滬等普速線部分旅客列車。昨晚起，上海地鐵地面、高架線路採取縮線或停運等措施。浙江寧波、舟山、台州等多地宣布停課。

澎湃新聞報導，浙江已將防洪防台預警及回應提升至最高級別的一級響應、紅色預警，全省轉移719830人。昨午2時至今晨零時，杭深高鐵寧波至台州段停運；昨下午4時至今晨零時寧波地區所有列車停運，預計超過380列。浙江寧波機場昨已取消所有航班，杭州蕭山機場昨晚6時以後取消所有航班，約有逾200架次。

上海昨地鐵地面、高架線路昨晚縮線或停運，浦東機場和虹橋機場取消航班共計589架次。上海洋山深水港最後1艘國際航行貨櫃輪已於昨近3時許撤離，所有碼頭均已停止作業，累計疏散各類船舶116艘次。

梅花颱風14日傍晚在浙江省舟山登陸，舟山市東極廟子湖島北嶴碼頭掀起巨浪。（取材自...
梅花颱風14日傍晚在浙江省舟山登陸，舟山市東極廟子湖島北嶴碼頭掀起巨浪。（取材自中新網）

機場 地鐵 暴雨

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