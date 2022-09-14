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小伙雇老人除草 10小時給80元 澄清「沒坑騙，就這行情」

中國新聞組／北京14日電
小伙拍片分享生活，卻因為因為雇老人(後者)工作引發批評。(視頻截圖)
小伙拍片分享生活，卻因為因為雇老人(後者)工作引發批評。(視頻截圖)

河南焦作一名小伙雇用60歲以上老人幹農活每天10小時工資80元的視頻，遭網友質疑「工資太低，坑騙老年人」，當事人回應稱，他出身農村，能體會農村人的辛苦，當地也只有這個工錢行情，再者老人們家裡都不寬裕，需要賺錢補貼家用。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，這名小伙名叫馬劍，今年31歲，他和朋友2015年在山東濟寧承包1200畝土地開設太白桃園，種植桃子。他表示，「創立的第一年就遇到了寒冬，新種的樹苗被凍死了80%，後面幾年的情況也不好。」還用「創業讓自己從小康變成了赤貧」形容自己的創業經歷。

據報導，馬劍近日將自己的工作日常和生活感悟做成視頻，在其中一條視頻中介紹，每天會雇用30名60歲以上的工人來幹活，每天幹10個小時，工資是80元。正是這一條視頻，帶來了很大的爭議。

報導指出，有網友說他給的工資太低，坑騙老年人，還有網友疑問，為何不用機器代替人工，這樣更省錢省力。馬劍回應稱：「一天幹10小時的活80元，當地只有這個工錢行情，不坑人。」

馬劍說，本可以用機器幹活，更省錢，效率也更高，但來桃園工作的老人家裡條件都不寬裕，需要賺錢來貼補家用，有一位67歲的老人，孫女剛上大學，兒子工資不夠花，老人掙到錢後，就趕緊打給兒子補貼家用…，他能力有限，只能雇傭30名工人。

馬劍出身農村，他說，工作的老人大部分來自周邊村莊，目前桃子還沒有成熟，老人們的主要工作就是除草澆地。

紅星新聞指出，退而不休、老有作為，意味著社會要以嶄新的目光打量老年人，理解和尊重他們的選擇，聆聽他們的實際需求，並盡最大努力為他們創造良好的「再就業」環境。

一些質疑的聲音可能出於惻隱之心，心疼視頻中在地裡幹活的老人。但很多事情不能只看表面，了解內情之後，從當事人立場和處境出發，這類雇傭形式並非不尊重或苛待老人，反而能讓老人在勞動中增加收入，照顧到了他們的尊嚴，也認可了他們的勞動價值。

河南 就業 YouTube

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