逃離婚姻2年走紅…自駕遊阿姨返家 夫竟酸「混不下去」

蘇敏提到要回家了，心情不好。（視頻截圖）

「50歲阿姨自駕 遊」走紅，在短視頻平台擁有超百萬粉絲的56歲鄭州 女子蘇敏，2年前用自駕方式「逃離」婚姻生活，她開車8萬多公里，遊歷中國10餘省份；日前蘇敏把跟隨自己旅遊的孫子們送回去，這是她2年來首次回家，並和家人共度中秋節。但丈夫看到蘇敏卻酸她「混不下去了」。

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極目新聞報導，這次回家，蘇敏也希望和丈夫就以後的生活溝通。但，她和丈夫在女兒家見了一面，但雙方只聊了幾句，從蘇敏發布的視頻中可以看到，與丈夫見面時的氛圍並不愉快，老公一句「你還知道回來嘞」，讓她再度萌生「再次啟程」念頭。

蘇敏的丈夫說，「你還知道回來」。(取材自紅星新聞)

紅星新聞報導也指出，在視頻裡，蘇敏說：「不知道咋的，進入河南境內後，我的心情真的不好。突然有一種不想回去的感覺，又不好和孩子們說。我不知道回去該怎麽樣，心裡非常忐忑，有種想拐彎，往南去的感覺。」

在中秋期間更新的視頻中，蘇敏的母親與長久未見的女兒團聚，掛念女兒出門在外的安全，伏在女兒肩頭落淚；她打掃了屋子，陪著母親上街購物，也收拾了房車，等胳膊上的傷好轉一些，就會出發，再次踏上旅程。母親則叮囑蘇敏，以後在路上，要多注意安全，好好保重身體。

蘇敏與母親相擁哭泣。(取材自紅星新聞)

據「人物」雜誌報導，蘇敏的婚姻生活很壓抑。丈夫與她感情不和，夫妻倆經濟實行AA制，家暴 時有發生，蘇敏稱為了女兒及現實因素考量，多年只是隱忍，並未選擇離婚。2019年，蘇敏在一次和丈夫的衝突中，往自己的胸口紮了三刀，她隨後被確診為中度抑鬱。那年年底，她在網上看到一個離婚女人自駕遊的視頻，萌生了自駕遊的想法。2020年，她帶著2000多元，從鄭州出發，打算到成都找老同學玩，從此踏上了自駕遊的旅途。

今年8月，蘇敏在西寧接上兩個小外孫，帶著他們一起旅遊，女兒也前來探望她。「她們體驗一下我的日常生活，我也體驗一下一家人的生活。」蘇敏在視頻中說道。

蘇敏發布的視頻裡，母親不禁流淚哭泣，感慨「都六十的人了，還在外面漂，不知道啥時候是個頭，也不知道會不會碰到其它的事情。」蘇敏安慰母親，請她不要掛念。視頻文案中，她寫道：「弟媳把媽媽照顧得非常好，這也是我放心追逐夢想的原因。」