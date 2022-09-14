5支筆1盒本子賣350元 家長遇「文具刺客」錢包受傷

文具設計越來越花俏，價格也翻漲。(取材自中國經濟周刊)

金秋9月，開學經濟正熱，作為學生必備的文具又迎來銷售高峰，但家長們突然發現，躲過了「雪糕刺客」，卻沒躲過「文具刺客」。

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中國經濟周刊報導，「在我的印象裡，一支鉛筆應該幾塊錢，現在怎麼就賣好幾十了？」北京 朝陽的一位林姓媽媽說，8月底她陪上小學二年級的女兒採買新學期文具，一進商店，孩子就被五花八門的文具吸引住了，女兒最終挑選了三支自動鉛筆、兩支中性筆和一套內含膠帶、橡皮的本子禮盒，共付款350元（人民幣，下同，約50.25美元）。「雖然做了心理準備，但這個價格確實有點高了。」

林姓媽媽發現，市場上的文具價格相距很大，最傳統的鉛筆也有單支不到一元的，但「在孩子眼中，那種統一綠色筆桿的鉛筆，怎麼能贏過帶有米老鼠、冰雪奇緣等卡通形象的？」

據報導，北京文具和小商品商家幾乎都在最明顯位置推出「開學季」銷售區，除了基礎功能，占據C位的很多功能更加「炫酷」，有的筆帶有卡通玩偶， 還能播放動畫片。文具包裝也更花俏，進口和聯名款頻現，文具身價從幾十元到數百元不等。

這樣的現像在網路上備受關注，近期多個熱搜均涉及「文具玩具化」和「高價」文具。「一支中性筆賣55元」、「文具為什麼越來越貴」等話題備受關注，許多家長表示，這些「花俏」、「高價」文具確實很容易俘獲學生，但也讓家長錢包「很受傷」。

據了解，在眾多「高價」文具中，「進口」、「限量」和「聯名」成為這些文具身價暴漲的「底氣」，不僅在外表上下功夫，增加各種附加功能也是收割中小學生的方式之一。

「我女兒說同學有一支可以放幻燈片的筆，下課時很多小朋友都湊在一起看，她也很想要。」林姓媽媽說，還有封皮有「捏捏豬」的減壓本子，帶小電扇的圓珠筆。

文具設計越來越花俏，但沒有標價令家長困擾。(取材自中國經濟周刊)

文具的標價不明晰，也讓很多家長苦惱。林姓媽媽說，有的文具店不是每個商品都有標籤，很多時候一堆筆放在一個帶價籤的筆筒裡，如果錯拿了高價貨，在結帳掃碼時才會知道，有種被「文具刺客」刺傷的痛感。