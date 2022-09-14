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安徽多校徵安保限高校應屆畢業 官方：減就業壓力

中國新聞組／北京14日電
多地學校安保人員招聘，要求有高校學歷。圖為崇州校園保安人員，正在進行暴恐應急演練。（取材自微博）
多地學校安保人員招聘，要求有高校學歷。圖為崇州校園保安人員，正在進行暴恐應急演練。（取材自微博）

安徽多地教育部門近日公布了學校安保人員招聘計畫，招募對象僅限2022年全日制普通高校應屆畢業生，引發輿論廣泛關注。

中國新聞周刊報導，黃山市教育局發布公告，招募學校安保人員43人，招募對象為2022年高校應屆畢業生，主要安排在中小學、幼兒園等教育部門，以加強學校安全工作，時間為一年，聘用期間每人每月給予工作生活補助共4000元人民幣（約574.3美元）。

黃山市人社局表示，今年應屆生就業壓力較大，因此提供了一些就業崗位。

雖說此「安保人員」並非傳統意義上的保安，但在學歷內卷、就業困難的當下，該事件還是引發輿論的廣泛關注。

然而該事並非個例，池州市教育和體育局日前也在官網上發布公告，計畫招募41名全日制普通高校應屆畢業生（具有國家承認的大學專科及以上學歷），與用人單位簽訂為期一年的聘用合同，一年後合同自動解除。

安慶市教育體育局也於9月6日發布相關招募公告，向2022年應屆高校畢業生招募137名安保人員。

梳理安徽多地校園安保人員招募計畫，發現其有兩個設定條件，一是該崗位僅限應屆畢業生，二是專業不限。

除了安徽多地，位於江蘇省南京市的中國科學院南京地質古生物研究所，也曾因招聘高學歷安保人員登上熱搜。公示顯示，擬聘人員方某系南京農業大學研究生、碩士學位，而擬聘崗位為安全保衛綜合管理崗。據悉，該崗位共收到48份簡歷，有本科生也有碩士生。

教育部 就業 教育局

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