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炒股虧9.5萬 脫口秀概念股獲追捧奔漲停

記者葉文義／綜合報導
ST洲際13日開盤一字漲停，竟然是因為脫口秀演員House講述了自己的炒股經歷。（取材自微博）
ST洲際13日開盤一字漲停，竟然是因為脫口秀演員House講述了自己的炒股經歷。（取材自微博）

中國股市近日出現「無厘頭炒股」奇聞，被網友稱為「脫口秀概念股」的ST洲際13日開盤一字漲停，竟是因一名脫口秀演員在表演時調侃自己炒股失敗經歷，不料，這段表演在網上播出後，這檔股票立即受到追捧。雖然該名演員及該企業均公開澄清，呼籲理性投資，但該股票依然在13日漲停。

來源：YouTube

原來，中秋假期尾聲，在最新一期的「脫口秀大會第五季」上，脫口秀演員House講述了自己的投資經歷。據中國新聞網報導，House在節目中稱，當他買入的第一檔股票兩天就盈利8000元的時候，自信心爆棚了。彼時的他認為：不會是運氣；這必將是今後人生的常態；今後每一天我都只會賺比前一天更多的錢，年化收益率46000％。

不過，從第三天開始，這檔股票的股價不斷下跌。此時，他稱自己展現了「散戶最為人稱道的一點」--非但不及時止損，還全倉買入。

最終，這檔股票讓House的12萬元（人民幣，下同，約1.72萬美元）本金虧到只剩2.5萬元，也讓House認清了自己「並不是那種追求高風險高回報的進取型投資者，而是既想要高回報，同時又不接受本金出現任何損失的散戶」。

在後面的講述中，House直接披露了讓他損失巨大的股票代碼—「600759」。

沒想到該檔股票被House消遣後，竟因此人氣高漲，成為首檔「脫口秀概念股」受到追捧，不僅登上了雪球熱股榜、東方財富熱榜第一名，其股吧也成了諸多網友的打卡地。

股票 投資 概念股

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