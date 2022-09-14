「直面群眾接地氣」安徽75後縣委書記 凌晨7分鐘講話火了

安徽肥西縣委書記凌晨7分鐘講話，獲網友點讚。（視頻截圖）

一段安徽肥西縣委書記陳偉在一線處置公共事件、直面群眾問題的視頻近日在網上火了，引發網友點讚，稱其為「接地氣的好書記」。在時長約7分42秒的視頻中，陳偉拿著喇叭在現場講話，為群眾處理問題。面對群眾和手機 攝像頭，全程語氣平和，思路清晰，通俗易懂地介紹政策，實事求是地為群眾解決問題，現場掌聲不斷。

來源：YouTube

紅星新聞報導，事件發生在10日凌晨1點的合肥市「瑞澤園．一里洋房」小區。據該小區居民顧先生表示，小區有2000多戶人，由於小區地理位置特殊（處於合肥市肥西縣和經開區交界處）以及歷史遺留問題（土地是肥西的，房產證是經開區），導致在一些社會事務管理上權責不明晰。由於小區物業公司不作為，小區環境髒亂差，居民對此頗為不滿。

顧先生稱，9日當天，因小區旁一家酒店要將小區公共區域的廣場開闢作為停車場，導致居民聚集並與酒店方發生衝突，事件一直糾纏到當晚都未能得到有效解決。

「開始有一些鎮上的領導來安撫和解釋，但是效果不明顯。10日凌晨1點，陳偉書記應該是了解情況後趕到現場，僅用了7分鐘就說服了大家，解決的思路也非常好，現場群眾掌聲超過5次。現場也確實有人喊『這是我們的好書記』。」顧先生回憶。

據報導，現場視頻顯示，陳偉拿起喇叭首先介紹自己，隨後，他將小區居民的訴求一一做了回應，贏得現場群眾叫好。

顧先生稱，陳偉書記講話中沒有任何推辭，「作為縣委一把手，有魄力、有擔當，確實非常好。」

「他有一句話講得很經典，他說『政府是為人民服務，你們放心』。」顧先生表示，陳偉講完話後，就叫大家早點回去休息，大家也就回家了，而書記的講話也取得立竿見影的效果，「中秋節當天，社區工作人員就通知要入戶進行登記，啟動物業更換程序。」

陳偉講話視頻不僅獲得現場群眾鼓掌，也獲得網友點讚。有網友稱，這位書記接地氣、懂輿情、會溝通，應變能力強，「堪稱教科書式處置。」

報導說，13日中午，當地一名官員稱感謝大家對肥西的關心和關注，「我們正在著力處理書記在視頻當中承諾的事項，也會很快把辦理結果以適當的形式對外公布。」

肥西縣政府官網顯示，陳偉，1978年11月出生，漢族，2003年12月參加工作，2000年6月入黨，研究生學歷，經濟學碩士。