北京疫情蔓延 河北三河全域靜默管理4天 高盛：20大後料持續清零

高盛集團預計，在接下來的一個月，北京市周邊的更多地方將採取靜默管理。圖為三河燕郊某小區內，核酸檢測點外13日早上排起長隊。(取材自新京報／受訪者供圖)

10月20大將於北京 揭幕，但當地卻爆發高校群聚感染，並蔓延周邊城市。河北三河市因為查篩出一名陽性病例，決定全域四天靜默管理。高盛報告指出，維穩是現今主流論述，官方近期將會強化疫情 管控，預料北京周邊將有更多地方靜默管理。直至明年人大召開後，清零政策才有可能轉變。

衛健委通報，13日新增本土病例196例，其中四川127例、北京18例、貴州3例等。新增無症狀感染者762例，其中貴州246例、西藏129例、四川83例、河北16例等。

三河市疫情防控小組13日指出，一名北京協查密接人員核酸檢測 復核陽性，另有多名北京涉疫場所暴露人員在三河有行動軌跡，存在疫情傳播風險。因為決定自13日6時起，對全域開展為期四天的靜默管理，並連續開展四輪全員核酸檢測。

彭博報導，高盛首席中國經濟學家閃輝等人13日發布的報告中寫道，在20大召開之際，維穩將是最主流的論述。因此，中國官方近期將會強化疫情的管控，尤其是北京的周邊地區。

報告也預計，在接下來的一個月，北京市周邊的更多地方將採取靜默管理，官方將更頻繁地要求市民進行核酸檢測，並持續收緊國內旅行的限制。

報告提到，五年一次的黨代表大會將主要側重於黨內領導層的調整，而官方的清零政策調整則需要等到明年上半年全國人民代表大會召開後才有可能出現轉變。

官方近幾個月不斷強調要堅持疫情防控的方針，副總理孫春蘭上星期五在國務院聯防聯控機制召開的電視電話會議上也強調，要突出外防輸入、人員有序流動、重點場所的防控，立足於早、立足於防，早發現、快處置、防外溢，牢牢守住不發生規模性疫情的底線，以實際行動迎接20大勝利召開。

今年各地執行的封控措施比疫情期間的其他時期都還來得多，因此中方的觀察家也一直在降低官方對放鬆清零政策的預期。

另據自由亞洲電台報導，貴陽當局實施嚴苛抗疫，除了傳出物倒賣、搶菜事件外，民眾還被要求在凌晨上街排隊做核酸篩查。

對於被迫在凌晨排隊做核酸，民眾大喊吃不消。網民在微博留言指「白天做核酸會怎樣？」、「所有人被搞得睡眠不足神經衰弱就好啦？」