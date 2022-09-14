中國產大飛機C919 最快9月19日獲適航證

中國國產大飛機C919客機已完成歷時五年的取證試飛工作，等待獲頒型號合格證，最快本月取證，並計畫年內向首個客戶東航交付首架飛機。(取材自新華網)

兩架中國國產大飛機C919客機13日從上海飛往北京 首都機場，註冊號分別為B-001F和B-001J。據第一財經報導，這兩架C919客機飛往北京，主要是為取證做準備。目前，C919客機已完成歷時五年的取證試飛工作，等待獲頒型號合格證，最快預計在19日取得適航證，並計畫年內向首個客戶東航 交付首架飛機。

C919大型客機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主智慧財產權的大型噴氣式民用飛機，座級158-168座，航程4075至5555公里，已累計有28家客戶815架訂單。

來源：新京报 Beijing News

2017年5月5日，C919成功首飛，之後正式進入試飛取證階段。在這五年中，6架C919飛機分別在上海浦東、陝西閻良、江西南昌、山東東營、內蒙古錫林浩特、新疆吐魯番、甘肅敦煌進行了不同科目的試飛取證工作。據瞭解，取證是飛機交付的前提，在取得型號合格證後，C919飛機才可以交付客戶。

據華夏時報引述接近中國商飛方面的多位人士說法稱，中國民用航空局計畫於19日在北京為C919頒發適航證，取證後，即可開始向運營商交付。

2021年3月1日，東航與中國商飛公司正式簽署了C919大型客機購機合約，成為C919的全球首家啟動用戶。根據協定，東航首批將引進5架C919飛機，這5架飛機引進後，將以上海為主要基地，加入上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線。

據報導，前期訂購C919飛機的主要來自中國國內用戶，除了東航，還有國航、南航、川航等國內航空公司，以及工銀租賃、國銀租賃等飛機租賃公司，其中，工銀租賃以100架的訂購數，成為目前C919飛機的最大採購用戶。

今年初，中國商飛副總經理吳永良在上海兩會 期間接受採訪時曾表示，C919項目預計將於2022年完成交付。而據東航半年報，東航計畫在2022年下半年接收一架C919。而東航方面可能會將新機首次投入運營的時間放在2023年第一季度。