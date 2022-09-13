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漢服熱打造「從大唐走來的少男少女」 妝娘簪娘搶手

中國新聞組／北京14日電
漢服產業衍生出「妝娘」、「簪娘」等新職業。圖為正在為顧客梳化的妝娘。（取材自安也落雪妝娘）
漢服產業衍生出「妝娘」、「簪娘」等新職業。圖為正在為顧客梳化的妝娘。（取材自安也落雪妝娘）

隨着「國潮經濟」升溫，近年來漢服正從小眾走向大眾，形成百億人民幣市場，漢服產業的發展，也讓漢服寫真、漢服妝容、漢服體驗館成為產業中必不可少的一環，並衍生出「妝娘」、「簪娘」兩種新職業。

大公報報導，「妝娘」是網路用語，指化妝師，「簪娘」指製作手工髮簪的手藝人。

中秋佳節當晚的西安大唐不夜城，華燈初上，一群似乎是剛從大唐走來的唐裝少男少女，或剛勁有力，或娉婷嫋娜。

上海虹橋南豐城，身穿漢服的遊客在欣賞中秋花燈。（新華社）
上海虹橋南豐城，身穿漢服的遊客在欣賞中秋花燈。（新華社）

一周前剛度過23歲生日的西安女孩宋詩蟬，隱身在一個不起眼的角落裡，忙著自己手中的活。

「我並不喜歡大家叫我妝娘，更願意稱我為靨姐，我希望經過我的精心點妝，讓每一個穿着漢服的女孩都能笑出兩個好看的酒窩。」對於宋詩蟬而言，之所以選擇這個職業，第一是喜好，第二是快樂，第三才是收入。

宋詩蟬是一個地道的西安女孩，大學畢業後，一個偶然的機會她踏入了漢服的圈子，之後又一個偶然，她成為了一名「妝娘」。

與宋詩蟬從業初衷不同的是，今年28歲的李欣，不僅擁有自己的漢服體驗館，未來她還希望能將與漢服相關的周邊產業都納入麾下。「十年前，漢服經濟在西安已小有規模，如今西安擁有的各類漢服賣場、漢服社團等總量，位居全國前列。」在李欣看來，西安漢服產業的蓬勃發展，不僅有天時地利，更在於獨有的人氣。「你去大唐不夜城、長安十二時辰、西安城牆、大雁塔這些區域看看，唐建唐風，滿世界都是漢服男孩女孩，那一瞬間，古今沒人能分清。」

圖為一名漢服愛好者在櫻花樹下拍照。 （中新社資料照片）
圖為一名漢服愛好者在櫻花樹下拍照。 （中新社資料照片）

隨着漢服產業發展，「漢服熱」不僅給漢服愛好者帶來更多商品上的選擇，一些愛好者也逐漸變成從業者，入行擔任「漢服模特」，參與「約拍」活動。

今年20歲的西安大學生張彤，擔任漢服模特參與拍攝一年多，「除了和勤工儉學一樣能為我補貼一些開支，更重要的是通過我的努力，能讓更多的人接觸到漢服，將漢服推廣到更多領域，我就特別開心。」

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