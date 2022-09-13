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抗旱 長江水庫群再調水補下游

中國新聞組／北京13日電

中國近來飽受乾旱所苦，雖然近期若干地區有降雨，但氣象預報指出，旱象雖舒緩但旱象解除還言之過早，而且秋冬時節可能更嚴峻。而水利部昨天啟動長江流域水庫群二度調水抗旱保秋糧。

香港南華早報報導，中國苦於因應熱浪與乾旱，堪稱數十年來最嚴重的災情之一，各地的湖泊與河川枯竭，熱浪漸漸平息，但氣象部門示警，包括江西省在內，若干地區旱象將持續至今秋。

位於西南地區的直轄市重慶，當局表示，降雨雖使旱象舒緩，但旱象解除還言之過早，而且秋冬兩季可能更嚴峻。

另外，香港文匯報報導，9月中下旬長江流域旱情可能進一步發展，為確保居民飲水安全、保障大牲畜飲水和秋糧作物生長關鍵期時令灌溉用水需求，水利部組織長江水利委員會和江蘇、安徽、江西、湖北、湖南省水利廳，研究制定抗旱聯合調度方案，12日8時再次啟動長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度專項行動。

據報導，長江委最新的「長江流域重要水雨情報告」顯示，9月14日前的一周內，長江上游有小到中雨，局地大雨，中下游地區則無明顯降雨過程。受降雨影響，金沙江來水有小幅增加，而中下游水位則持續消退，長江漢口站水位9月12日20時為13.68米，較歷史同期偏低8米以上。

水利部12日發布的旱情通報顯示，當前，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.89米至7.20米，江湖水位均為有實測紀錄以來同期最低。據預測，9月中下旬長江流域降雨仍然偏少，長江中下游及洞庭湖、鄱陽湖水系來水偏少，水位將持續下降，旱情可能進一步發展，抗旱形勢依然嚴峻。

江蘇省水利廳表示，針對今年極端乾旱，自7月以來，江蘇大力實施江水北調、江水東引、引江濟太（引長江水入太湖）三大調水系統，累計引長江水114億立方米，全力補充區域水源。由於調水、供水保障有力，全省秋糧生產特別是水稻受乾旱影響可控。湖北在經過8月下旬的抗旱保秋糧戰役之後，大部分地區旱情得到初步緩解。

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