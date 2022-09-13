我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

川震滿1周 地質災害恐十餘年 專家：應盡快大範圍排查隱患

記者羅印冲／綜合報導
四川瀘定地震12日舉行悼念活動，向遇難同胞獻花。（新華社）
四川瀘定地震12日舉行悼念活動，向遇難同胞獻花。（新華社）

四川省甘孜藏族自治州瀘定縣9月5日發生規模6.8地震已滿一周，四川兩地12日舉行哀悼活動。中國自然資源部地質災害技術指導中心首席科學家殷躍平示警，次生災害的名稱，容易讓人以為，地震一結束，它們很快也就結束了，但實際上地質災害可能持續幾年，甚至十幾年之久。

來源：YouTube

綜合觀察者網、中新網等報導，12日中午12時52分，四川省甘孜州瀘定縣、雅安市石棉縣同步舉行「深切悼念九．五瀘定6.8地震遇難同胞」儀式。現場首先向地震遇難者默哀三分鐘，鳴響防空警報，隨後，省市（州）縣相關官員及解放軍和武警官兵代表、公安民警、醫護人員、志工、基層群眾代表等，向地震遇難者敬獻鮮花。

四川瀘定縣發生規模6.8地震屆滿一周，截至12日晚，已造成93人遇難，其中，甘孜州遇難55人、雅安市遇難38人。另有25人失聯，其中瀘定縣9人、石棉縣16人。

針對這次四川強震，殷躍平對預防次生地質災害提出三點建議，包括要更快更精確地發現隱患點、要更精準做好高位災害物源調查及要更專業地展開監測預警。

殷躍平表示，這次地震震央位於三條斷裂帶構成的Ｙ字形構造交匯點附近。強震之後將加劇地質災害發生的風險。建議應盡快使用無人機等技術，大範圍排查隱患，植被長出來後再查就難了。

殷躍平並提到，高山上開始滾落時的崩滑體雖然很小，但在過程中，由於鏟動沿途的鬆散堆積體，形成災害的體積會變得很大。根據經驗，災害體積可能會增加10倍甚至100倍﹔要注意對下游災後重建區可能帶來重大危害。

殷躍平建議，應加強土石流專業監測預警；而次生災害的名稱，容易讓人覺得它們是伴隨地震而生的，以為地震一結束，它們很快也就結束了，但實際上，「地質災害可能持續幾年，甚至十幾年」，持續時間長，要重視監測預警工作。

他舉例說，比如在土石流發生後，透過影像技術智慧識別，可以給下游贏得幾十秒甚至幾分鐘的預警時間。

四川瀘定地震12日舉行悼念活動，圖為磨西鎮安置點一名小朋友在吃月餅。（新華社）
四川瀘定地震12日舉行悼念活動，圖為磨西鎮安置點一名小朋友在吃月餅。（新華社）

地震 公安 解放軍

上一則

探望香港紅館演唱會傷者 李澤楷捐阿Mo127萬美元

下一則

恒大許家印允諾：月底前保交樓復工

延伸閱讀

四川內江靜態管理 變異株測序未在中國數據庫中發現

四川內江靜態管理 變異株測序未在中國數據庫中發現
四川瀘定6.8級地震 已造成93人遇難

四川瀘定6.8級地震 已造成93人遇難
當中國防疫遇上震災 可震死不能陽？

當中國防疫遇上震災 可震死不能陽？
四川瀘定地震 美中餐飲業聯合會啟動募捐

四川瀘定地震 美中餐飲業聯合會啟動募捐

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
吳女吃一頓火鍋花474萬人民幣。(視頻截圖)

啥情況？江蘇2女子吃火鍋點200多瓶白酒、帳單474萬

2022-09-06 11:00

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50
5月17日，旅客在上海虹橋火車站候車大廳內依次排隊驗票。（中新社）

中國「動態清零」還要搞多久？疾控局回應了

2022-09-07 11:31
有網民發現，原「環球時報」總編輯胡錫進所有社媒帳戶突被摘去「環球時報特約評論員」認證，現時其帳戶簡介均以「資深媒體人」取代。(取材自微博)

「擊落」裴洛西戰狼發言惹禍? 胡錫進傳被摘「環時」認證

2022-09-09 07:00

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光