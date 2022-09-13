川震滿1周 地質災害恐十餘年 專家：應盡快大範圍排查隱患

四川瀘定地震12日舉行悼念活動，向遇難同胞獻花。（新華社）

四川省甘孜藏族自治州瀘定縣9月5日發生規模6.8地震 已滿一周，四川兩地12日舉行哀悼活動。中國自然資源部地質災害技術指導中心首席科學家殷躍平示警，次生災害的名稱，容易讓人以為，地震一結束，它們很快也就結束了，但實際上地質災害可能持續幾年，甚至十幾年之久。

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綜合觀察者網、中新網等報導，12日中午12時52分，四川省甘孜州瀘定縣、雅安市石棉縣同步舉行「深切悼念九．五瀘定6.8地震遇難同胞」儀式。現場首先向地震遇難者默哀三分鐘，鳴響防空警報，隨後，省市（州）縣相關官員及解放軍 和武警官兵代表、公安 民警、醫護人員、志工、基層群眾代表等，向地震遇難者敬獻鮮花。

四川瀘定縣發生規模6.8地震屆滿一周，截至12日晚，已造成93人遇難，其中，甘孜州遇難55人、雅安市遇難38人。另有25人失聯，其中瀘定縣9人、石棉縣16人。

針對這次四川強震，殷躍平對預防次生地質災害提出三點建議，包括要更快更精確地發現隱患點、要更精準做好高位災害物源調查及要更專業地展開監測預警。

殷躍平表示，這次地震震央位於三條斷裂帶構成的Ｙ字形構造交匯點附近。強震之後將加劇地質災害發生的風險。建議應盡快使用無人機等技術，大範圍排查隱患，植被長出來後再查就難了。

殷躍平並提到，高山上開始滾落時的崩滑體雖然很小，但在過程中，由於鏟動沿途的鬆散堆積體，形成災害的體積會變得很大。根據經驗，災害體積可能會增加10倍甚至100倍﹔要注意對下游災後重建區可能帶來重大危害。

殷躍平建議，應加強土石流專業監測預警；而次生災害的名稱，容易讓人覺得它們是伴隨地震而生的，以為地震一結束，它們很快也就結束了，但實際上，「地質災害可能持續幾年，甚至十幾年」，持續時間長，要重視監測預警工作。