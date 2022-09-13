四川內江Omicron病毒變異株 中國數據庫未見

四川內江防疫官員表示，此輪疫情傳播來源不明，來勢洶洶，已在內江市傳播一段時間。（取材自微博）

四川內江爆發疫情 ，內江11日通報，病毒基因測序結果顯示為Omicron 病毒變異株，但存在兩個位點的變異，未在中國基因測序數據庫中發現。內江已於10日全面實施靜態管理。

據四川日報，內江11日新增15宗本土確診及1宗本土無症狀感染。內江疫情防控專家組組長、市疾控中心副主任徐勇表示，流調顯示，已報告的確診個案和無症狀感染者中，有3宗為密接檢出，其餘均為社會面檢出。報告的個案和感染者多數無直接關聯，但多數人均到訪過交通路及和平街（尤其是到訪過梅家山菜市場、好多多超市、馬鞍山加油站、卓爾百貨交通路店、和平街菜市場），已出現家庭聚集性傾向，呈現出一定的社區傳播。

徐勇表示，基因測序結果顯示為Omicron病毒變異株，但存在兩個位點的變異，未在四川和中國的基因測序數據庫中發現。此輪疫情傳播來源不明，來勢洶洶，已在內江市傳播一段時間，目前仍處於發展期，形勢嚴峻複雜。