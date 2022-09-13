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迎20大嚴防疫 京令3天2檢 抵達7天內禁聚會

中國新聞組／北京13日電
20大臨近，北京接連出現多起大學院校群聚疫情，圖為身著防護服的人員，進入暫時封閉的中國傳媒大學校園。（美聯社）
20大臨近，北京接連出現多起大學院校群聚疫情，圖為身著防護服的人員，進入暫時封閉的中國傳媒大學校園。（美聯社）

中共20大召開日期逼近，北京接連出現多起大學院校群聚疫情，3所學校的感染合計已96例，北京為加強疫情防控，規定進返京人員抵京後七天內不聚餐、不聚會，並開展三天兩檢。此外，新疆庫爾勒市也出現疫情，自12日起靜態管理7天。

綜合媒體報導，北京市政府新聞發言人徐和健11日下午在疫情防控新聞發布會上說，社會面疫情防控要常抓不懈，進入黨政機關、企事業單位、公共場所及社區（村），乘坐公共交通工具，要嚴格掃碼、測溫、查驗72小時內核酸陰性證明。

同時，各小區（村）加強卡口管理，嚴格落實查驗要求。公園、景區要落實「預約、限量、錯峰」要求。

徐和健強調，進返京人員抵京後七天內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，開展三天兩檢，涉疫風險人員配合落實居家（居店）健康監測等防疫措施。

徐和健還說，在京單位要履行防疫責任，職工假期返崗前48小時內應進行一次核酸檢測，檢測陰性結果未出之前或有疑似症狀的暫緩返崗。

針對北京連續出現多起大學群聚染疫，徐和建強調要加強進返京學生的防疫管理，重點管好第一周，學生返京七日內落實「三不」要求。

6日以來，北京先後有3所學校出現聚集性疫情。截至目前，北京化工大學昌平校區累計報告感染者50例，中央民族大學附屬中學累計報告18例，中國傳媒大學累計報告28例。官方表示，發生在3所學校的感染合計已經96例。當局要求，13日起需持48小時核酸檢測陰性證明返回工作崗位及返校。

12日舉行的北京疫情防控新聞發布會上表示，這三所學校發生的疫情為三條獨立傳播鏈，均為京外輸入，社會面外溢風險總體可控。

此外，據「庫爾勒零距離」微信公眾號消息，新疆庫爾勒市疫情防控工作指揮部12日發布公告，新疆庫爾勒市從星12日上午10時起，實施臨時性靜態管理措施七天。

根據公告，九鼎市場10日晚檢出陽性病例，環境採樣呈陽性，在多個低風險小區11日相繼出現新發病例，存在很多不確定性因素，給全市的疫情防控工作帶來新的巨大挑戰。

疫情 北京 檢測

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