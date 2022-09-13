用龍蝦殼、螃蟹殼做戰艦和坦克 這個UP主火了

龍蝦殼製作的「海龍級戰列艦」 。（取材自上游新聞）

B站UP主「黑貓重工」近日火了，他發布一段視頻，記錄如何將吃剩的烏龜殼改裝成了一輛帶有履帶的龜殼坦克，瀏覽量近60萬。不少網友看後感嘆：「血肉苦弱，機械飛升」、「這應該叫玄武兩棲要塞！」

螃蟹殼製作的「蟹爾曼坦克」。（取材自上游新聞）

上游新聞報導，「黑貓」還曾用螃蟹殼製作了「蟹爾曼坦克」、用龍蝦殼製作了「海龍級戰列艦」、用吃剩的羊蠍子骨製作「羊蠍級主宰艦」……，其中「海龍級戰列艦」的播放量高達415.6萬。

「黑貓」今年27歲，住在浙江省杭州市，「我是美院科班出身，畢業後做過工業設計師和汽車 設計師，所以算下來有十年的美術經驗了，也許正是得益於這些積累，我現在能夠獨立製作各種魔改的戰車（戰艦）模型。」

2019年，「黑貓」辭職，成為一名模玩類UP主。他表示：「我一直是動漫 模型方面的死忠粉，但是這項愛好太燒錢了。剛好我自己懂設計，就想著能不能自己動手豐衣足食。」

「黑貓」用龍蝦殼做戰艦 。（取材自上游新聞）

有了想法以後，「黑貓」很快迎來契機：「大概是2019年，我剛好吃了大閘蟹，留下了蟹殼；手裡又有一些坦克模型的廢件。我突然靈機一動，為什麼不把坦克零件和螃蟹殼組合在一起，組成一個螃蟹機甲呢。於是我就一邊設計一邊嘗試了。後來我不僅把螃蟹殼和坦克結合了起來，還做了駕駛員和場景，定格成了一個搶灘登陸的故事。」

報導指出，2020年，「黑貓」發布了「蟹爾曼坦克」視頻，播放量達到了19萬。「黑貓」說：「沒想到有這麼多人喜歡蟹爾曼坦克，這堅定了我製作動物戰車（戰艦）模型的想法，從此以後拍攝、製作這類模型成為了我的主業。」

翻看「黑貓」的視頻記錄，不難發現他製作模型的很多素材都是生活中常見的食物：大閘蟹、大龍蝦、雞蛋 、羊蠍子、烏龜……。「黑貓」坦言每個創意都來源於生活：「我的創意有的是網友留言強烈建議選擇的動物，有的是我平時吃了食物之後想到的靈感。可能是我做過概念設計師的緣故，所以一般會加入一些故事感的背景和設計，比如長著椰子樹的海灘、浩瀚無垠的宇宙、會轉的鉗子等，我希望做出來的每個戰車（戰艦），都不是一個死的物體，而是一個鮮活的故事。」