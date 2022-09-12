我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高1682元…領社安補助金民眾 本月有兩筆錢進帳

32個月未出國 中國官宣習近平14日訪中亞…將晤普亭

河南師獲贈鮮花被令退等額費用 網：管太寬

中國新聞組／北京12日電
一老師曬教師節禮物引爭議。（取材自微博）
一老師曬教師節禮物引爭議。（取材自微博）

河南鄲城縣某小學一名老師，近日在社交媒體曬出學生家長送的鮮花、食品等禮物。鄲城縣教育體育局表示，已對涉事教師進行了批評教育，並責成其向學生家長退還鮮花等額費用。對此，有網民表示，家長對老師表達感激和尊重，「送個鮮花都不行啦？」「管太寬了吧！」

來源：YouTube

界面新聞報導，網名「美麗裙子」的女老師近日曬出所收禮物為一束鮮花、一盒月餅及一箱飲料，並配文稱當老師的好處就是處處被偏愛著，感謝王某某媽媽送來的教師節禮物，引發關注。隨後，該名女老師又改口稱鮮花是她閨密送的，其它禮物是學校發的中秋節慰問品。

經鄲城縣教育體育局核實，鮮花是學生家長贈送的教師節禮物，有關物品是學校發放的中秋節慰問品，已對涉事教師進行批評教育，並責成其向學生家長退還鮮花等額費用。

對此，網友說，這真是一個誠實的老師。也有網友擔心，這是自己挖坑埋自己。有網友認為老師的炫耀行為不妥，也有人認為學生家長送老師鮮花無可厚非，爭議之處就在於對老師的尊敬，發乎心，止於禮，即可，不必超出常人的接受範圍。

有網民回應，「對老師表達喜愛，送個鮮花都不行啦？吃驚」、「家長也是很樸素的表達感激和尊重，官方大可不必這樣」、「該管的不好好管，正常的表達倒是鐵面無私」、「管的太寬了吧！」

也有網友表示，「行賄之風就是從小物件開始的，堅決杜絕」、「我們這不光小學中學老師，現在連幼兒園老師，家長都要送禮，幾千塊人民幣的名牌化妝品、最少一千塊人民幣的卡各種名目繁多的禮物，看的人心驚肉跳，教師隊伍的腐敗應該重視起來了。」

教育 河南

上一則

北京三所大學爆聚集性疫情 累計近百例

下一則

今年擴大內需為何對中國特別重要

延伸閱讀

威廉邀哈利夫婦同框 專家：以祖母為榜樣擱置分歧

威廉邀哈利夫婦同框 專家：以祖母為榜樣擱置分歧
河南小吃店掛豪氣橫幅「送兒去北大」老爸開心歇業一天

河南小吃店掛豪氣橫幅「送兒去北大」老爸開心歇業一天
河南球迷辱掛裁判遺像 中超譴責、球隊道歉

河南球迷辱掛裁判遺像 中超譴責、球隊道歉
黛妃逝世25週年 悼念者聚集巴黎當年車禍地點致敬

黛妃逝世25週年 悼念者聚集巴黎當年車禍地點致敬

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
吳女吃一頓火鍋花474萬人民幣。(視頻截圖)

啥情況？江蘇2女子吃火鍋點200多瓶白酒、帳單474萬

2022-09-06 11:00

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17
四川甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，雅安市石棉縣群眾轉移至應急避難場所。(新華社)

成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？

2022-09-05 10:21

超人氣

更多 >
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
吃玉米有哪些意想不到的好處 聽聽科學家怎麼說

吃玉米有哪些意想不到的好處 聽聽科學家怎麼說
領社會安全生活補助金民眾 9月有兩筆款項進帳

領社會安全生活補助金民眾 9月有兩筆款項進帳