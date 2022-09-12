河南師獲贈鮮花被令退等額費用 網：管太寬

一老師曬教師節禮物引爭議。（取材自微博）

河南 鄲城縣某小學一名老師，近日在社交媒體曬出學生家長送的鮮花、食品等禮物。鄲城縣教育 體育局表示，已對涉事教師進行了批評教育，並責成其向學生家長退還鮮花等額費用。對此，有網民表示，家長對老師表達感激和尊重，「送個鮮花都不行啦？」「管太寬了吧！」

來源：YouTube

界面新聞報導，網名「美麗裙子」的女老師近日曬出所收禮物為一束鮮花、一盒月餅及一箱飲料，並配文稱當老師的好處就是處處被偏愛著，感謝王某某媽媽送來的教師節禮物，引發關注。隨後，該名女老師又改口稱鮮花是她閨密送的，其它禮物是學校發的中秋節慰問品。

經鄲城縣教育體育局核實，鮮花是學生家長贈送的教師節禮物，有關物品是學校發放的中秋節慰問品，已對涉事教師進行批評教育，並責成其向學生家長退還鮮花等額費用。

對此，網友說，這真是一個誠實的老師。也有網友擔心，這是自己挖坑埋自己。有網友認為老師的炫耀行為不妥，也有人認為學生家長送老師鮮花無可厚非，爭議之處就在於對老師的尊敬，發乎心，止於禮，即可，不必超出常人的接受範圍。

有網民回應，「對老師表達喜愛，送個鮮花都不行啦？吃驚」、「家長也是很樸素的表達感激和尊重，官方大可不必這樣」、「該管的不好好管，正常的表達倒是鐵面無私」、「管的太寬了吧！」

也有網友表示，「行賄之風就是從小物件開始的，堅決杜絕」、「我們這不光小學中學老師，現在連幼兒園老師，家長都要送禮，幾千塊人民幣的名牌化妝品、最少一千塊人民幣的卡各種名目繁多的禮物，看的人心驚肉跳，教師隊伍的腐敗應該重視起來了。」