飲水機長、走廊長… 1班51娃川師設53幹部職人人有頭銜

江蘇省揚州市汶河小學北柳巷校區，學生在打掃教室。（取材自新京報）

四川一家長近日發文，說兒子剛上小學二年級，開學第一天，班主任就在班級群發了「班幹部競選崗位表」，為全班51個孩子 設置53個崗位，除了「班長」、「學習委員」這些傳統崗位，還新增「飲水機長」、「走廊廊長」、「桌長」、「窗台台長」、「前門管理員」這些非傳統崗位。

全班51同學卻設置53個班幹部崗位一事，引發網友熱議。有人不以為然，「這是滿足官癮嗎?」但有媒體評論認為，讓人人有官做，可乘機培養學生責任感。

家長在社交平台發文說，自己家兒子剛上小學二年級，開學第一天，班主任就在班級群發了「班幹部競選崗位表」，為全班51個孩子 設置了53個崗位。（取材自小紅書）

央視報導，小紅書 博主@烏龜母子向前衝陳女士說，剛上二年級的兒子看了這麼多職位有點懵，不知道都是負責幹什麼的，但很快找到了自己的競選目標--大組長，理由很簡單，他上學期是小組長，任務就是聽幾位同學背課文，這學期「稍微上進了一點」，想當大組長，負責更多同學的背書任務。

有網友表示：「老師為了公平也是煞費苦心了！」還有網友分享身邊可愛的「小班幹部」的故事。有人說，女兒在班裡是負責擦黑板的，這個崗位還是需要上台競選的熱門崗。還有當上「自行車管理員」的初中女孩，但班裡沒人騎車，崗位成了「閒職」，於是她動員閨密一起騎車上學。

也有網友表示，「我孩子是亞斯伯格，老師讓他當電燈管理員。有次他去晚了，老師同學都沒有開燈的，他第一次覺得自己特別重要」、「上學的時候班主任也是這麼安排的，每一位同學分管一件事，做到人人有擔子，要有責任心」、「一份鼓勵對孩子很重要」、「希望多一點這樣優秀的老師」。

新京報快評指出，這些「班幹部崗」的設置，本意是讓學生有機會積極參與班級管理實務，不宜用成人視角看待問題。幾年前，武漢 某小學一年級某班主任，就為全班每一個同學都安排了一個班幹部的職位，其中還有電燈管理員、上廁所排隊管理員（男、女）以及電扇管理員、毛巾管理員、雨傘管理員，這些「班幹部」不是「官」，只是「服務員」而已，更多是讓孩子在班級裡有參與感，獲得認可。