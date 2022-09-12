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中共20大前 國開行展開金融反腐 查高管嗜好

中國新聞組／北京12日電
國開行展開金融反腐。（取材自知乎）
國開行展開金融反腐。（取材自知乎）

中共20大召開前，當局持續推進金融反腐。國家開發銀行對中央巡視反饋的重點問題進行整改（整頓改善），全面深入調查分行、子公司的一把手和管理層成員的興趣愛好，突出重點領域和廉潔風險監督檢查。

中共中央紀委國家監委網站10日公布「關於19屆中央第八輪巡視整改進展情況的通報」，稱將加強和改進對「一把手」和「黨委班子」其他成員的監督，開展分行、子公司「一把手」和領導層其他成員的政治畫像（取向），對政治表現、履職盡責及社會關係、興趣愛好等方面情況，進行全面精準調查。

同時開展與開發銀行利益關係人經濟往來情況檢查、紀律處分執行落實情況檢查、勞動紀律和公務用車專項檢查等，對發現的突出問題提出監督建議。

國開行黨委指出，扎實開展違反大陸中央八項規定精神典型問題專項治理。其中，加大整治形式主義、官僚主義突出問題。推動精文簡會，1至7月行級發文數量同比下降約一成五，會議數量同比下降二成二。

國開行成立於1994年，是直屬國務院領導的政策性金融機構。而國開行查分行一把手嗜好，或有其「不得不進行」的金融反腐壓力。

據了解，近年來，國開行分行行長以上級別的貪官先後落馬。今年以來，國開行被判刑的官員包括：國開行山西省分行前黨委書記、行長王雪峰被判刑12年；國開行前黨委書記、董事長胡懷邦被判處無期徒刑。而國開行高管胡懷邦、吳德禮、鍾小龍等案背後關係複雜。

網上傳言，鍾小龍或捲入國開行數十億違規擔保案。該案背景複雜，牽涉好幾名在任或不在任官員，可謂是案中案。

中共 國務院

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