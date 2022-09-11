臨近中共20大 北京規定抵京7天不聚餐、3天2檢

北京市政府新聞發言人徐和健。（新華社）

中共20大召開日期逼近，接連出現多起大學院校群聚疫情 後，中國大陸北京 加強疫情防控，規定進返京人員抵京後七天內不聚餐、不聚會，並開展三天兩檢。

綜合央視新聞、澎湃新聞及新京報報導，北京市政府新聞發言人徐和健9月11日下午在疫情防控新聞發佈會上說，社會面疫情防控要常抓不懈，進入黨政機關、企事業單位、公共場所及社區（村），乘坐公共交通工具，要嚴格掃碼、測溫、查驗72小時內核酸陰性證明。

同時，各小區（村）加強卡口管理，嚴格落實查驗要求。公園、景區要落實「預約、限量、錯峰」要求。

徐和健強調，進返京人員抵京後七天內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，開展三天兩檢，涉疫風險人員配合落實居家（居店）健康監測等防疫 措施。

徐和健還說，在京單位要履行防疫責任，職工假期返崗前48小時內應進行一次核酸檢測，檢測陰性結果未出之前或有疑似症狀的暫緩返崗。

針對北京連續出現多起大學群聚染疫，徐和建說，各大學要抓好常態化疫情防控，做好返京返校、新生入校防疫工作，確保校園防疫安全。

他強調要加強進返京學生的防疫管理，重點管好第一週，學生返京七日內落實「三不」要求。

9月6日以來，北京接連發三起校園相關疫情，涉及北京化工大學、中央民族大學附屬中學、中國傳媒大學。

截至星期天下午3時，三起疫情一共發現了81名感染者。其中，北京化工大學報告感染者49名、民大附中報告感染者18名、中國傳媒大學報告感染者14名。

另據北京日報報導，北京11日新增15例本土確診病例，均為隔離觀察人員，新增兩例境外輸入確診病例，和三例境外輸入無症狀感染者。