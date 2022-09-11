我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

李易峰嘴硬不認嫖娼 10天「塌房」時間線

臨近中共20大 北京規定抵京7天不聚餐、3天2檢

記者賴錦宏／即時報導
北京市政府新聞發言人徐和健。（新華社）
北京市政府新聞發言人徐和健。（新華社）

中共20大召開日期逼近，接連出現多起大學院校群聚疫情後，中國大陸北京加強疫情防控，規定進返京人員抵京後七天內不聚餐、不聚會，並開展三天兩檢。

綜合央視新聞、澎湃新聞及新京報報導，北京市政府新聞發言人徐和健9月11日下午在疫情防控新聞發佈會上說，社會面疫情防控要常抓不懈，進入黨政機關、企事業單位、公共場所及社區（村），乘坐公共交通工具，要嚴格掃碼、測溫、查驗72小時內核酸陰性證明。

同時，各小區（村）加強卡口管理，嚴格落實查驗要求。公園、景區要落實「預約、限量、錯峰」要求。

徐和健強調，進返京人員抵京後七天內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，開展三天兩檢，涉疫風險人員配合落實居家（居店）健康監測等防疫措施。

徐和健還說，在京單位要履行防疫責任，職工假期返崗前48小時內應進行一次核酸檢測，檢測陰性結果未出之前或有疑似症狀的暫緩返崗。

針對北京連續出現多起大學群聚染疫，徐和建說，各大學要抓好常態化疫情防控，做好返京返校、新生入校防疫工作，確保校園防疫安全。

他強調要加強進返京學生的防疫管理，重點管好第一週，學生返京七日內落實「三不」要求。

9月6日以來，北京接連發三起校園相關疫情，涉及北京化工大學、中央民族大學附屬中學、中國傳媒大學。

截至星期天下午3時，三起疫情一共發現了81名感染者。其中，北京化工大學報告感染者49名、民大附中報告感染者18名、中國傳媒大學報告感染者14名。

另據北京日報報導，北京11日新增15例本土確診病例，均為隔離觀察人員，新增兩例境外輸入確診病例，和三例境外輸入無症狀感染者。

北京 疫情 防疫

上一則

中國1千年以上古樹有10745株 5千年以上是這5株

延伸閱讀

20大前夕 北京群聚疫情連環爆

20大前夕 北京群聚疫情連環爆
中國男星李易峰嫖娼被行政拘留 北京警方證實

中國男星李易峰嫖娼被行政拘留 北京警方證實
金秋之夜舞蹈音樂會 東西方藝術激盪

金秋之夜舞蹈音樂會 東西方藝術激盪
澳門調整外交人員入境防疫措施

澳門調整外交人員入境防疫措施

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
吳女吃一頓火鍋花474萬人民幣。(視頻截圖)

啥情況？江蘇2女子吃火鍋點200多瓶白酒、帳單474萬

2022-09-06 11:00

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17
四川甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，雅安市石棉縣群眾轉移至應急避難場所。(新華社)

成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？

2022-09-05 10:21

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
短命國王？靈媒：查理3個月後交棒給威廉 面臨憲法危機

短命國王？靈媒：查理3個月後交棒給威廉 面臨憲法危機
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別