居家無法外出…成都人過中秋 「陽台演唱會」刷屏

中秋夜海內外社交平台被多條四川成都「陽台演唱會」的視頻刷屏。圖為一成都市民在陽台上唱「孤勇者」。 （視頻截圖）

中秋夜過後，許多社交平台被多條四川成都「陽台演唱會」的視頻刷屏，甚至紅到海外。據中新社報導，視頻中不少成都市民手持電筒、熒光棒在陽台歌唱，有的甚至隨著音樂律動搖擺。「昨晚我在家和朋友『雲聚餐』時，鄰居們突然開始在陽台唱歌，我也忍不住跟唱起來，唱完了發現朋友圈已被各種『陽台演唱會』視頻刷爆，中秋過出了春節的感覺。」成都白領王麗表示。

香港文匯報報導，成都自9月1日下午6時起全體居民原則居家。10日，成都已有9個區（市）縣生產生活秩序有序恢復，但為遏止疫情 擴散，仍有大量市民居家。居家市民每戶居民每兩天可安排一人單獨外出一次就近採買生活物資，時間控制在2小時內。

報導指出，為保障疫下物資供應，成都市商務局啟動了重點保供企業市場監測制度，並按日常二至三倍標準加大了肉類、蔬菜、蛋奶等生活必需品的備貨和配貨量。為保障中秋期間豬肉市場供應，成都還在中秋節期間向市場投放部分政府凍豬肉儲備。

報導說，與成都相隔半個地球的澳洲 ，四川籍澳洲華人、澳洲川渝科技文化交流委員會主席曾毅通過微信 朋友圈看到不少成都市民在陽台高聲放歌的短視頻。曾毅表示，成都市民以唱歌形式度過今年中秋節，反映了成都人樂觀向上的生活態度，「今年四川人經歷了很多，高溫、限電、地震、疫情…儘管如此，樂觀的精神依然在人們心中。」