20大前夕 北京校園群聚疫情連環爆 多來自傳媒大學

中國多地疫情持續，北京民眾大多就地過節賞月，圖為9月10日，民眾在故宮角樓附近拍攝明月的景象。（Getty Images）

中國新冠疫情 持續，昨再增1138例本土病例。在中共下月召開20大前夕，北京 群聚疫情「連環爆」，中國「首都」防疫 拉警報。北京此波疫情主要出現於大學院校群聚染疫，昨增10例本土確診，多數來自中國傳媒大學，該校已臨時封控，學生足不出宿舍，超過500名師生和教職員「集中隔離」。

據北京日報報導，北京新增感染者中，九人來自中國傳媒大學，首例是在發燒門診篩查發現，其餘八人為隔離觀察人員；北京化工大學昌平校區再多一例無症狀感染。

連同稍早出現感染病例的中央民族大學附屬中學，北京自本月以來，已有上述三校出現群聚疫情，迄今累計逾60例本土感染者，涉及昌平、海淀和朝陽區。

央視報導，中國傳媒大學涉疫學生所在的住宿生大樓488名學生、19名教師及五名後勤員工已全部轉運，進行集中隔離。

北京市朝陽區副區長孟銳表示，發現疫情後，已對中國傳媒大學臨時封控，學生實行網格化管理，足不出宿舍。同時加強周邊區域管理，適當擴大核酸檢測範圍。對周邊梆子井學生公寓、中傳國際交流中心、北京第二外國語學院及珠江綠洲家園小區進行臨時封控，並進行全員核酸採樣。

正值中秋小長假期間，北京市衞健委倡導就地過節，減少跨市活動，要求不去七日內出現本土疫情的地區。進返北京人員要開展三天兩檢，抵北京七日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。

上海上半年因疫情封城兩個月，商業活動受衝擊。根據「克而瑞資管」對上海廿多個商業大樓實地調查後指出，重點商場平均空置率達9%，明顯高於北京、廣州、深圳、杭州和武漢等城市。其中，正大廣場整體空置率最高，達34%，超過三分之一的店鋪迄今仍未營業。預估下半年空置率或將繼續走高。

正大集團回應指，受近年疫情影響，部分商戶升級改造進度延緩。截至今年8月，全場出租率達七成五（即空置率為25%），預計年底會有99家新品牌亮相，商場的出租率將達到九成。

西藏昨天新增267例本土病例，四川有187例。廣東新增回落至25例，深圳占20例。