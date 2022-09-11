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不畏疫情 中秋節上海人傾巢而出 各景點人山人海

記者陳言喬／即時報導
中國中秋連假第一天，上海豫園的遊客。（取材自上觀新聞）
中國中秋連假第一天，上海豫園的遊客。（取材自上觀新聞）

中國中秋連假10日開始，受到疫情影響，中國不鼓勵跨省市旅遊，希望大家就地過節，結果當地景點人潮爆滿。在上海，多個公園景點中秋節當天人山人海，部分景點緊急提早限流停止售票。 

上觀新聞報導，中國三天中秋小長假（10日至12日），闔家團圓的節日氣氛，加上安全出遊因素考慮，本地遊、周邊遊成主流趨勢，以致市內各地景點人滿為患。

中秋連假第一天，上海七寶古鎮裡人頭攢動。（取材自上觀新聞）
中秋連假第一天，上海七寶古鎮裡人頭攢動。（取材自上觀新聞）

10日上午10時，市民肖女士帶上女兒到上海動物園遊玩，在朋友圈發出了一張人頭攢動的照片，意味著中秋假期首日的旅遊人群已大批出動。在上海海昌海洋公園，時空纜車專案排隊時間一度長達90分鐘，下午場的白鯨表演也早早滿場並提前限流。

另從各大公園統計，上海多座公園10日遊客量過萬。共青森林公園當天遊客量為4萬1800人次，上海動物園1萬7570人次，上海植物園1萬4145人次，濱江森林公園1萬1075人次，長興島郊野公園過萬。

中國中秋連假第一天，上海動物園內爆滿的遊客。（取材自上觀新聞）
中國中秋連假第一天，上海動物園內爆滿的遊客。（取材自上觀新聞）

來自旅遊平台攜程旅遊產品預訂量較五一假期首日增長65%，景區門票預訂量較端午假期首日增長46%。統計顯示，來自本地及周邊的門票訂單占比達到80%。

到了傍晚，上海黃浦江遊船、豫園城隍廟、七寶古鎮處處人潮洶湧，不少人穿著漢服遊園、遊船。

中國近來多地疫情反覆，部分地區還實行嚴格的封閉管理，但沒有或少有疫情的各省市中秋節連假第一天，盡是聚餐、踏青、賞月的人群，他們把握難得出遊的機會，對於保持距離的防疫呼籲已先拋在腦後。

中秋節當天，上海豫園內穿著漢服遊園的遊客。（取材自解放日報）
中秋節當天，上海豫園內穿著漢服遊園的遊客。（取材自解放日報）

疫情 動物園 植物園

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