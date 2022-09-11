她網上求職 被告知「有男友一律不招」 CEO：因我沒女友

浙江溫州一則招聘案例引起熱議，明顯性別歧視。（示意圖，中新社）

浙江溫州一則奇葩招聘案例引起網上熱議，一名王姓女子找工作時被告知「有男朋友的一律不招」，拉黑對方後，又收到對方發來「你未約束好自己，已有男朋友，不符合崗位要求」的短信。

杭州交通報導，網傳聊天截圖顯示，王女在平台發布求職簡歷後，一家科技公司負責人私信她要了一份簡歷。在發送簡歷後，該負責人問她有沒有男朋友，王女對此表示疑問，這名負責人則說：「職位需要，有男朋友一律不招。」

王女明確告知對方有男友後「打擾了」，這名負責人竟回覆「何止打擾，簡直騷擾。」、「你知道嗎？本人著急找女朋友的。」王女表示，對方在被她拉黑後發來短信稱，由於她未約束好自己，已有男朋友，未滿足公司平面設計要求。

報導指出，涉事公司負責人表示，他的公司剛剛成立，業務不好，個人壓力很大，有些發洩情緒。但這個崗位招聘沒有男朋友的員工，確實是崗位的要求之一，因為這對他比較有利，他今年26歲，之前一直忙於工作，還沒來得及找女朋友。

網友酸這位老闆：「這個病，不好治」、「如果我拿絕育證明去的話能破例嗎？」、「這是招員工還是招嫖？」

目前王女應聘的平面設計崗位因為收到相關的投訴，招聘平台對其下架處理。

涉事公司發布的招聘崗位。(取材自杭州交通)

王女士在某平台發布求職簡歷後，一科技公司負責人問她有沒有男朋友，王女告知對方她有男友後，對方在被她拉黑後發來短信稱，由於她未約束好自己，已有男朋友，未滿足公司平面設計要求。(取材自杭州交通)

來源:九派新聞YouTube