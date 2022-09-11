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什麼飲料含232種成分 男星試喝「像葡萄汁」專家說不如吃蘋果

中國新聞組／綜合報導
演員馮雷發布了一段視頻稱，他買了一瓶飲料，發現配料表上竟標註有200多種配料，讓人吃驚。(取材自極目新聞)
演員馮雷發布了一段視頻稱，他買了一瓶飲料，發現配料表上竟標註有200多種配料，讓人吃驚。(取材自極目新聞)

曾出演過電視劇「人民的名義」趙瑞龍一角的中國演員馮雷，日前在社群上發影片稱，買了一瓶飲料發現包裝上標示的成分竟有200多種，讓人頗為吃驚。影片發布後引發熱議，不到24小時，已有46萬點讚，評論數接近6萬條。

馮雷的視頻發布後引發眾多網友熱議。(取材自極目新聞)
馮雷的視頻發布後引發眾多網友熱議。(取材自極目新聞)

極目新聞報導，馮雷在影片中透露買了一瓶飲料，見到瓶上標示的成分有232種，裡面有除了水、赤蘚糖醇、抗性糊精、二氧化碳、紅葡萄濃縮汁、紫蘿蔔液濃縮汁等，還有寫有西瓜、藍莓、草莓、火龍果等水果，還有芹菜、土豆、香菜、洋蔥等蔬菜，除此之外，更有香蔥、小茴香、花椒等。

馮雷喝了一口後就說「葡萄汁」。

有網友戲稱「感覺搬空了一整個菜市場」、「這要是過敏了，過敏原都不好查」、「一口一個元素周期表」。

有網友曾在網上曬出這款飲品。產品包裝上的醒目位置標註了「232植物酵素」、「0糖...
有網友曾在網上曬出這款飲品。產品包裝上的醒目位置標註了「232植物酵素」、「0糖0脂0能量」、「GABA）y-氨基丁酸」等字樣，其售價超過一般普通氣泡水。(取材自極目新聞)

馮雷曬出影片隔天，生產飲料的廠商做出回應，他們並不是真的在飲品中添加了232種植物，而是添加了一種含有232種植物元素的酵素粉，「喝起來就是葡萄汁的味道，喝不出其他味道。」至於為何要將酵素粉所包含的232種植物元素都列出來，他表示，這是技術方面的問題，他也不清楚。

湖北省營養學會常務理事蔡紅琳說，人體能獲得的有益物質十分微量，還不如吃一顆蘋果，「添加的這種酵素粉，不等於直接添加了232種植物原料。」

來源:九派新聞YouTube

過敏 社群 蔬菜

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