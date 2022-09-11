中國救經濟 市委書記邀企業「吃早餐」

中國現在流行早餐會。（取材自北京青年報）

在歐美企業界常見的早餐會，近幾年也越來越被中國的政府機關和企業家接受，近日還被多地政府引入用來拚經濟。近期，多地黨政主官就組織開展特殊的「早餐會」，由市委書記做東，邀國企、民企負責人邊吃邊聊，即時回應企業的需求。對此，企業和企業人士都認為，「吃什麼並不重要，解決企業家的問題才重要」。

人民網10日刊文「一場特殊的『早餐會』」披露，9日早晨，包頭首場政商懇談早餐會在市黨政機關餐廳舉行。包頭市委書記丁繡峰、市長張銳等6名市領導，與16位來自包頭市新能源、稀土 、新材料、裝備製造等領域的國企、民企負責人環繞而坐，邊吃邊聊。並稱市委書記做東，邀企業家面對面餐敘的早餐會，是「親」、「清」政商關係背景下政企溝通形式的創新。

北京 青年報梳理公開報導，發現近期多地黨政「一把手」都組織開展了類似早餐會。例如5月21日，海南省舉行「政企面對面、服務心貼心」早餐會，省長馮飛和15名企業家邊吃邊聊了兩個小時；7月5日，中共 涼山州委常委、西昌市委書記馬輝「做東」邀14家企業負責人共進早餐；7月12日，湖北京山市市委書記張勇等與多位民營企業家進行敘餐交流；9月2日，湖南株洲市荷塘區也舉行政企早餐會。

有媒體總結稱，早餐會在歐美企業界較為流行，優點是時間利用率高，氣氛輕鬆。反觀國內，近幾年此類早餐會也越來越被政府機關和企業家接受。

南方周末援引中國人民大學公共管理學院教授馬亮表示，過去十年，為優化營商環境，各地政府把能採取的措施、工具和能出台的政策，基本都用上了，現在像早餐會這樣形式上的創新就顯得非常重要。各地政企早餐會上，企業家成為「主角」，坐在餐桌「主座」一側。早餐提供的餐食大都是當地特色小食，「吃什麼並不重要，解決企業家的問題才重要」。

北京青年報引述參加昨日包頭政企早餐會的企業家透露，吃好早飯談好事情，還不影響回去繼續工作。利用早餐時間，政府和企業之間既能充分溝通，又節約時間，採用這種新穎的形式，沒有常規會議形式的拘束，企業家可以敞開心扉。