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保交樓 鄭州房企被要求砸鍋賣鐵

中國新聞組／北京11日電
河南鄭州邀60家房企代表開會，要求企業全力以赴推動項目復工復產。（取材自時代財經）
河南鄭州邀60家房企代表開會，要求企業全力以赴推動項目復工復產。（取材自時代財經）

各地落實爛尾樓復工再有動作。河南省鄭州市邀60家房企代表開會，要求企業全力以赴推動項目復工復產，並展開自救，否則就依法進行破產、拍賣，「讓企業認識到『砸鍋賣鐵保交樓』是應盡的基本責任」。不過這項做法被質疑「倒逼只會使時間拖得越久」。山西省太原市也向恒大集團旗下公司太原恆禦信置業有限公司等41家公司簽發了「督促開工通知書」。

每日經濟新聞報導，8日下午，鄭州市住房保障和房地產管理局組織邀約了60家房企代表召開「鄭州市房地產開發企業瘦身自救行動保交樓吹風會」，出席者多為房企一把手。兩位與會的房企人士表示，此次會議主要是要求企業落實「保交樓」責任，停工項目「一樓一專班」，同時積極瘦身自救、斷臂求生，甩賣優質資產，多方籌集資金保交樓，拒絕躺平。

報導指出，這場吹風會顯然是鄭州「保交樓」五個專項行動的一部分。據河南當地媒體大河報消息，專項行動由鄭州市住房保障局牽頭，一方面對不能實質性復工、表演式復工企業，嚴查企業資產、項目資金；另一方面，房企要展開自救，推動停工、半停工項目實質性復工，否則該破產的依法破產，該拍賣的依法拍賣，讓企業認識到「砸鍋賣鐵保交樓」是應盡的基本責任。

「這不僅體現了當前鄭州市對『保交樓』的重視程度，尤其是『砸鍋賣鐵保交樓』這七個字，生動地提出了工作節點和工作要求，對督促相應開發商『保交樓』是有積極作用的。」易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示。

另一方面，「瘦身」計畫明確了有能力變賣資產的企業能通過變賣資產來自救，沒辦法的該破產就要破產的導向，「總體上看，這場會對接下來一個月的『保交樓』工作具有積極作用，也有助於更好地落實這些精神，讓房企重視起來」，嚴躍進說。

不過一全國性房企人士表達了偏悲觀的看法，「這種倒逼方式出不來什麼結果，如果能通過賣資產自救，很多企業早就這麼做了，時間拖得越久，資金成本越高。」

另澎湃新聞報導，9日，山西省太原市規畫和自然資源局表示，已向恒大集團旗下公司太原恒禦信置業有限公司等41家公司簽發「督促開工通知書」，要求其共計56宗未按期開工的土地盡快開工建設。據通知書內容，對象包括華僑城、恒大集團、富力地產、融創、遠大置業集團有限公司等。

鄭州 恒大集團 破產

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