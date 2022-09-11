我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

中疾控中心流行病學首席專家：當前疫情 武漢上海後最嚴峻

記者林則宏、廖士鋒／綜合報導
圖為貴陽市花溪區西南環路實施例時「靜態管理」後，路上空無人車景象。（中通社）
圖為貴陽市花溪區西南環路實施例時「靜態管理」後，路上空無人車景象。（中通社）

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，近期，中國新冠疫情此起彼伏，單日染疫人數在千例以上已持續一個月，這是自武漢疫情以後、除上海疫情之外，疫情形勢最為嚴峻、複雜的。

為確保中共20大順利舉行，中國升級防疫措施。據新華社，中國國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，國務院副總理孫春蘭在會上要求，要牢牢守住不發生規模性疫情的底線，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，「以實際行動迎接黨的20大勝利召開」。

官方10日通報，新增本土新冠確診病例239例、本土無症狀感染者994例。作為中共20大舉行地點，北京市高度重視防疫，近日中國傳媒大學傳出七名在校生確診，該校立即封閉校園，全校師生1萬多人接受核酸採樣。

對當前疫情，吳尊友近日在個人微博分析，海南疫情剛趨緩，西藏仍處高位，其他省份陸續出現疫情。新報告疫情的省份，一發現，感染者人數就是幾十例，甚至上百例。

吳尊友認為，出現這種嚴峻疫情形勢，主要是周邊環境和變異病毒兩方面原因。首先是西太平洋已成為全球第五輪疫情中心，中國受到周邊國家和地區嚴重疫情的影響，承受「外防輸入」的巨大壓力，這是近期嚴峻疫情形勢的主要外圍原因。

其次，「內防反彈」也面臨的新挑戰。吳尊友稱，Omicron變異毒株的出現，使得隱匿性傳播更為常見，也為防控增加了難度。「我們對隱匿性傳播的認識還非常有限。」此外，造成感染者中部分人出現核酸檢測結果陰性、陽性交替現象的原因，目前還不清楚。但這種現象的存在，無疑給新冠防控帶來巨大挑戰。

海南省疫情延燒月餘，中秋節宣布實現「社會面清零」，這波疫情逾2萬人感染，原定8月12日前實現社會面清零，延後了29天才達成。

另外，中共20大將於下月召開，以及因應中秋、十一假期可能的人員流動風險，北京市政府倡導就地過節，旅行社在實際操作上，也均暫停或取消提供進出北京的旅遊行程。有旅行社業者坦言，在嚴格的防疫要求下，北京旅遊市場可能重回7月前的寒冬，目前業者多轉型開發近郊徒步旅遊，或提供劇本殺、運動體驗等業務。

疫情 北京 防疫

上一則

中國第4期探月 擬建國際科研站 當局已批覆

下一則

栗戰書訪俄晤普亭 轉達習「堅定支持」

延伸閱讀

「動態清零」衝擊 上海知名商場傳空置率超過三成

「動態清零」衝擊 上海知名商場傳空置率超過三成
陸無人機又越中線 專家：走向聯合作戰

陸無人機又越中線 專家：走向聯合作戰
港機場放寬2項防疫 旅界「還不夠」 唐英年促通關

港機場放寬2項防疫 旅界「還不夠」 唐英年促通關
台鐵只顧買新車 難解「老」問題 專家：關鍵設備都該換

台鐵只顧買新車 難解「老」問題 專家：關鍵設備都該換

熱門新聞

張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17
吳女吃一頓火鍋花474萬人民幣。(視頻截圖)

啥情況？江蘇2女子吃火鍋點200多瓶白酒、帳單474萬

2022-09-06 11:00

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50
四川甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，雅安市石棉縣群眾轉移至應急避難場所。(新華社)

成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？

2022-09-05 10:21

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理