中疾控中心流行病學首席專家：當前疫情 武漢上海後最嚴峻

圖為貴陽市花溪區西南環路實施例時「靜態管理」後，路上空無人車景象。（中通社）

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，近期，中國新冠疫情 此起彼伏，單日染疫人數在千例以上已持續一個月，這是自武漢疫情以後、除上海疫情之外，疫情形勢最為嚴峻、複雜的。

為確保中共20大順利舉行，中國升級防疫 措施。據新華社，中國國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，國務院副總理孫春蘭在會上要求，要牢牢守住不發生規模性疫情的底線，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，「以實際行動迎接黨的20大勝利召開」。

官方10日通報，新增本土新冠確診病例239例、本土無症狀感染者994例。作為中共20大舉行地點，北京 市高度重視防疫，近日中國傳媒大學傳出七名在校生確診，該校立即封閉校園，全校師生1萬多人接受核酸採樣。

對當前疫情，吳尊友近日在個人微博分析，海南疫情剛趨緩，西藏仍處高位，其他省份陸續出現疫情。新報告疫情的省份，一發現，感染者人數就是幾十例，甚至上百例。

吳尊友認為，出現這種嚴峻疫情形勢，主要是周邊環境和變異病毒兩方面原因。首先是西太平洋已成為全球第五輪疫情中心，中國受到周邊國家和地區嚴重疫情的影響，承受「外防輸入」的巨大壓力，這是近期嚴峻疫情形勢的主要外圍原因。

其次，「內防反彈」也面臨的新挑戰。吳尊友稱，Omicron變異毒株的出現，使得隱匿性傳播更為常見，也為防控增加了難度。「我們對隱匿性傳播的認識還非常有限。」此外，造成感染者中部分人出現核酸檢測結果陰性、陽性交替現象的原因，目前還不清楚。但這種現象的存在，無疑給新冠防控帶來巨大挑戰。

海南省疫情延燒月餘，中秋節宣布實現「社會面清零」，這波疫情逾2萬人感染，原定8月12日前實現社會面清零，延後了29天才達成。

另外，中共20大將於下月召開，以及因應中秋、十一假期可能的人員流動風險，北京市政府倡導就地過節，旅行社在實際操作上，也均暫停或取消提供進出北京的旅遊行程。有旅行社業者坦言，在嚴格的防疫要求下，北京旅遊市場可能重回7月前的寒冬，目前業者多轉型開發近郊徒步旅遊，或提供劇本殺、運動體驗等業務。