中國傳媒大學 7確診緊急封校

中國傳媒大學全校師生10日凌晨被迫摸黑接受核酸檢測。（截圖自北京晚報影片）

中國29省現本土疫情 ，多地靜態管理，其中，北京 疫情在中共20大召開前復燃，尤受矚目。北京10日新增8例本土確診病例，有7例來自中國傳媒大學，校方9日連夜轉移涉疫學生所在的36號樓共500餘名師生，並在昨天對校園實行應急封閉管理。海南省則在疫情延燒月餘後，昨天宣布實現「社會面清零」，較原先預計的目標延後了29天達成。

據國家衛健委統計，9月初以來，全中國29個省份報告了新增本土感染者，西藏拉薩感染者人數在全國排名第一，北京疫情則因20大在即備受關注。北京昨天新增10例本土感染者，其中9例來自中國傳媒大學，1例為北京化工大學昌平校區隔離觀察人員。

中國傳媒大學昨天為此在凌晨3時許於微信公眾號對全校師生發出公開信指出，「疫情來襲，你我都要聽從指揮，共克時艱」；「請每一位師生員工嚴格落實管控要求，加強自我健康管理」，並呼籲師生對管控舉措給予理解和支持，對第一線工作人員、志願者們給予包容與悅納。

據北京晚報報導，中國傳媒大學10日凌晨已展開全面核酸檢測 。從北京晚報發布的視頻可以看到，師生們摸黑一一排隊接受核酸檢測。校方也在9日晚間8時對涉疫學生所在的36號樓共488名學生、19名教師、5名後勤員工全員轉運至集中隔離點進行集中隔離。

另四川內江市政府也宣布自昨天0時至12日24時，對市中區、東興區、經開區、高新區實行全域靜態管理。自9月10日16時至13日16時，資中縣、威遠縣和隆昌市實行全域靜態管理，每天開展一輪全員核酸檢測。內江市9日0時至14時新增本土確診病例3例。

近兩日單日新增陽性感染人數增幅較大的貴陽市，副市長劉嵐昨天中秋節在發布會上向市民溫情喊話表示，靜態管理區域連日居家給大家帶來了非常多的不便，感謝大家用堅守、堅韌生動詮釋了暖暖貴陽人的氣質，共塑了城市堅韌、英雄的精神品格。但風險仍在、警報未除，請大家再堅持一下。「中秋月已圓，勝疫定有時」。

海南省疫情則在延燒月餘後，在中秋節當天宣布實現「社會面清零」，期間這波疫情共超越2萬人感染，原定8月12日前實現社會面清零的目標，也延後了29天才達成。該省衛健委副主任李文秀表示，海南省本輪新冠肺炎疫情防控已進入收尾階段，逐步轉入常態化疫情防控。海南將採取有效措施，盡快恢復生產生活秩序。