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與共同富裕不相容 紐時：中富豪紛出走 當經濟局外人

中國新聞組／北京11日電
中國企業家潘石屹（左）和張欣分別辭去其房地產帝國Soho中國的董事長和首席執行官職務。（Getty Images）
中國企業家潘石屹（左）和張欣分別辭去其房地產帝國Soho中國的董事長和首席執行官職務。（Getty Images）

中國房地產開發公司「SOHO中國」創辦人潘石屹和張欣夫婦分別辭去集團高層職務，他們的辭職，凸顯了中國富豪湧現出走潮。

紐約時報中文網報導，哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明(Michael Szonyi)說，「一般來說，21世紀初期取得巨大成功的企業家要思考的問題是，繼續掌管他們的企業以及留在中國是否符合他們的最佳利益。」「顯然，對於這些公司創始人來說，答案已經很明確。」

報導說，自2012年以來擔任中國領導人的習近平已將中國推向了一個更加威權、由政府主導的社會，在這個社會中，國家安全問題越來越優先於經濟增長。在中國收緊對私營部門控制的同時，敢於公開質疑習近平的商界領袖和人權活動人士都已被關進監獄。

曾經帶領阿里巴巴稱霸中國電子商務領域的聯合創始人馬雲已經辭去了公司的高層職位；阿里巴巴競爭對手拼多多的創始人黃崢在卸任CEO還不到一年的時候，於去年初又辭去了董事長職務；一年前，TikTok母公司字節跳動創始人張一鳴表示，他將卸任CEO，以專注於長期戰略。

潘石屹和張欣辭職之際，中國共產黨正在準備從10月16日開始召開五年來首次全國代表大會。這次全國代表大會預計將賦予習近平第三個五年任期，並可能修改黨的憲章以進一步加強對該國私營部門的控制。

「這是中共演變進程的一部分，」新加坡國立大學李光耀公共政策學院的客座研究學者唐安竹(Drew Thompson)表示。「私人企業家是高調的富裕階層，這群人與『共同富裕』以及習近平所選擇的道路已經愈發不相容了。」

習近平 CEO 新加坡

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