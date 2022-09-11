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市值30億公司砸6億買下 新老闆23歲女孩擁8公司 身分成謎

中國新聞組／北京11日電
一名23歲女孩，花6億多元買下一家上市公司，身分仍成謎。（取材自北京商報）
一名23歲女孩，花6億多元買下一家上市公司，身分仍成謎。（取材自北京商報）

市值近30億元人民幣的大千生態控股股東將由大千投資變更為速源科技，實控人變更為年僅23歲的金垚瑩，其名下已有8家公司，身分仍成謎。

每日經濟新聞報導，9月7日晚，大千生態發布公告，控股股東江蘇大千投資發展有限公司（以下簡稱大千投資）與深圳市速源科技發展有限公司（以下簡稱速源科技）簽署了「股份轉讓協議」，大千投資擬向速源科技協議轉讓其持有的大千生態2685.06萬股股份（占大千生態已發行股份總數的19.78%）。此次股權轉讓價格為23.21元/股，標的股份轉讓總價款為6.23億元。

據大千生態公告，此次權益變動不觸及要約收購。交易完成後，上市公司控股股東及實控人將發生變化，而「新」實控人金垚瑩生於1999年，今年僅23歲。

報導說，金垚瑩，女，1999年1月生，中國國籍，無境外永久居留權。現任江西華盈法定代表人、執行董事、總經理。啟信寶顯示，這個23歲的年輕人已經是8家存續企業的法人代表，如贛州華際融創鋰工業有限公司、江西華普盈創鋰業有限公司等。這些企業多分布在江西贛州和宜春，以及汕頭等，最早的汕頭市華基融創鋰工業材料有限公司2019年11月成立，註冊資本最大的江西華際融創產業投資有限公司註冊資本1億元。

大千生態證券部工作人員表示，一切以公告為準，該披露的信息都已披露，關注後續公司的公告。就市場對上市公司新實控人年齡感到「驚訝」，該工作人員表示：「我們不作評價。」

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