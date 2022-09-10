伊犁封控40天亂象頻生 產婦無人接生 腦溢血、發燒就醫難

伊犁的孩子在方艙醫院單獨隔離（取材自微博）

為了防疫 ，新疆 伊犁自治州八月初多地進行靜默管理，其中伊犁州首府伊寧市全城已靜默管理近40天，因防控不當出現各種亂象引發民怨，這幾天微博等社交平台爆出許多求助帖文或不滿聲浪。伊犁州副州長劉慶華昨晚表示，就醫難確實存在，並就官方工作不足等情況向民眾表示歉意。

來源：YouTube

據網易公眾號上文章指出，伊寧最少31家醫院，但在封控管理下出現有39周即將臨盆的孕婦，找不到醫院接生，老人腦溢血因病房停診不能手術等情況。

在微博上，「伊犁疫情 」話題和「伊犁超話」上，也有許多網友發文稱，當地許多獨居者無人照料，以及物資安排混亂，發燒者社區不允許帶去治療、社區私自販賣捐贈物資等亂象。

「伊犁疫情防控」的微博話題衝上熱搜，有人反應小孩發燒被醫院拒收（取材自微博）

還有民眾指稱，當地方艙醫院簡陋髒亂，有些直接在操場上搭帳篷，民眾頂著攝氏40度的高溫，不少人因此中暑等。微博上曾有一支影片瘋傳，內容是幾名孩子生病，母親以維吾爾語求助說，她已向領導反映孩子五個都發燒，現在第六個孩子也開始發燒，「救救我的孩子」，但影片隨後遭到刪除。

新疆官媒「伊犁日報」公眾號昨也發聲，認為民眾在網路反映的訴求，值得每位官員反思。文章稱，伊寧市全城靜默管理已有一個多月，讓許多民眾產生焦慮、引發不滿情緒，並列舉民眾遇到求醫而不得、至親離世、孕婦產前憂鬱、物資配送不及時等問題，坦言「有些情緒宣洩，需要消化是正常的」，呼籲官員思考工作哪個環節上出了問題。

但文章也稱，「對那些惡意炒作、造謠生事，無理指責的人應依法處理，營造良好的社會環境」。

網民集中在微博的「伊犁超話」中分享防疫亂象。圖為當地方艙醫院的照片指設備簡陋 （取材自微博）

伊寧市自8月3日起實行嚴格防控措施，迄今已將近40天，9月1日才開始分批對不同社區解除臨時性靜態管理，目前該市仍大多處於靜態管理狀態中。

據通報，9月8日伊寧市新增無症狀感染者11例。伊犁官方昨晚稱，伊寧市疫情防控整向好，已有74個村（小區）解除封控，但由於此次疫情傳播複雜，社區中仍有來源不明的新發感染病例，防控任務還很艱巨。

新疆官員對防疫過程引發的民怨，已有多地政府表示道歉。9月3日烏魯木齊市官員就防疫工作向市民道歉；9日，庫爾勒市政府也公開向民眾道歉。