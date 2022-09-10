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中法院拍賣「猛獁象牙」月餅 5千元起標、上頭刻花好月圓

記者廖士鋒／綜合報導
法院拍賣猛獁象牙月餅引起關注，有律師指出，挖掘已滅絕的猛獁象牙及買賣猛獁象牙製品確實是合法的。（取材自齊魯晚報）
法院拍賣猛獁象牙月餅引起關注，有律師指出，挖掘已滅絕的猛獁象牙及買賣猛獁象牙製品確實是合法的。（取材自齊魯晚報）

中秋節將屆，有法院公開拍賣兩枚材質特殊的月餅，是採用猛獁象牙製成。由於象牙製品的交易在中國屬於違法，「猛獁象牙月餅」同樣引起了是否違法的疑慮。對此，有販售相似商品的民間店鋪表示，猛獁象已滅絕，所以相關象牙商品沒有違法問題。

齊魯晚報報導，遼寧省綏中縣人民法院在「人民法院訴訟資產網」掛出拍賣兩枚「猛獁月餅」引發關注，兩枚猛獁象牙月餅的起拍價為人民幣5426元（約783美元），拍賣時間為2022年9月8日10時至9日10時。

該猛獁象牙月餅被綏中縣人民法院查封，法院具有處置權，權力來源為執行裁定書。目前該猛獁月餅在河南鄭州市金水區。

根据法院拍賣介紹，此猛獁象牙月餅屬於珠寶首飾文玩類，重95公克左右，圖片顯示，其中一枚月餅上刻有「花好月圓」字樣，另一枚刻有「吉祥如意」字樣。刻字一面有花紋，另一面沒有花紋。但需要注意的是，買受人悔拍後保證金不予退還。

報導指出，有網友質疑象牙製品能拍賣嗎？不過該法院承辦人聯繫不上，而在淘寶網販售相似猛獁象牙月餅的商家則表示，普通象牙是違法的，但猛獁象「是已經滅絕的動物，在凍土層裡出來的，猛獁象牙是可以合法交易的」。也有律師表示，發掘已經滅絕的猛獁象牙及買賣猛獁象牙製品確實是合法的。

搜索淘寶網發現，有一對跟上述猛獁月餅外觀及規格相同的商品在拍賣，起拍價為2100元，保證金100元，加價幅度100元。客服表示，之所以走拍賣的形式，是因為文玩類商品通過拍賣的形式更容易讓喜歡文玩的人看到。

拍賣 河南 鄭州

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