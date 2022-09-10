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賞月航班機票白菜價 裸票556元近5年最便宜

中國新聞組／北京10日電

中秋佳節，疫情之下中國多家航空公司機票傳出「白菜價」，應景推出賞月航班補貼營運；僅中秋節當天，全中國賞月航班達到1607班次；去哪兒平台數據顯示，今年中秋機票國內支付訂單裸票價格（不含機建燃油附加費）為556元（人民幣，下同，約80美元），較暑期降低二成，裸票價格降到近5年最低。

中新社報導，業內人士表示，由於暑運旺季剛剛結束，距離十一黃金周仍有20天，中秋節中國國內航線機票價格降至窪地。9月機票價格回落，整體均價較暑期降低二成，預計這種低價趨勢將持續一段時間，國慶節期間再度攀升。

此外，賞月航班受到熱捧，平台上中秋當日的夜間航班搜索量和預訂量，都呈現出雙位數的增長。賞月航班的賣點是乘客晚上登機，透過機窗「近距離」欣賞月色，有航空公司更推出最佳賞月選座攻略。

央視財經稱，中國所謂「賞月航班」並非單純為賞月而飛行的航班，而是航班飛航時段剛好可以欣賞到中秋月。一名旅客告訴央視財經，今年中秋準備跟朋友一起去長沙玩，因為單程機票只要人民幣400多元，他們買的航班時間是9日晚上6點多，運氣好的話可以賞月，也算是過中秋了。

據中新社報導，業內人士提醒，乘客想欣賞到最美的月亮，除了需要選擇正確的航班、時間之外，還需要了解賞月航班選座的正確打開方式，要選自北向南，自西向東飛行的航班，月亮在視線的前方，賞月效果最佳。需要注意的是，盡量不要選擇靠機翼近的座位，容易被機翼遮擋視線，不適合賞月。

另外，今年的中秋假期，賞月帶動了中國夜遊市場的熱度，主題公園夜場、江河夜遊、城市夜景觀光等適宜賞月的夜間旅遊項目，都更受遊客青睞。

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