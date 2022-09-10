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路透：中國人恐懼封城 甚於恐懼病毒

中國新聞組／北京10日電
中國民眾在各種封控措施下，無法正常工作與生活。（中新社）
中國民眾在各種封控措施下，無法正常工作與生活。（中新社）

中國奉行動態清零的防疫政策，在二十大即將到來之際，防疫卻更加緊縮，連對沒有發生疫情的地區，都要展開常態化核酸檢測。外媒指出，中國民眾對封鎖的恐懼早已勝過對病毒的恐懼，他們對當局堅持用嚴厲的方法來阻止病毒傳播感到厭煩和沮喪，並指出現在病毒已不那麼致命，絕大多數病例被歸類有輕微症狀或沒有症狀。

FX168財經報社引述路透報導，中國的清零政策讓新冠病毒疫情持續保持在極低的水平，但是大多數民眾為此付出經濟損與心理創傷是難以估計的。

網上傳播的視頻顯示，人們在被告知這些場所因與新冠病毒病例有關而被封鎖後，上海的宜家商場、騰訊的深圳總部、廣交會等地都曾出現過民眾驚慌失措地逃離的畫面。

深圳、上海和成都等中國最大的大都市中的許多居民都表示，他們普遍擔心如果在附近發現一個病例，可能會發生什麼。

高傳染性的Omicron變體四處爆發，持續的封城讓人失去將病毒清零的希望，許多民眾抱怨對封城措施的恐懼早已遠勝過對病毒的恐懼，只要能恢愎正常生活，就算重複感染新冠病毒也無所謂了。

而近日，四川瀘定發生6.8級地震震動家園，被封控中的居民也被要求不要離開小區、或是仍然要執行核酸檢測，相關封鎖措施令成都當局受到批評。

路透指出，上周深圳新冠病例數開始上升時，一位名叫陳羅賓（化名）的民眾搭車逃到附近的惠州。這並不是因為他害怕這種病毒，他有許多海外朋友都已經感染並康復了，他只是不想再次失去自由。

在惠州海邊打過高爾夫球並玩過衝浪後，他說認為確實認為沒有理由再繼續這項政策，「因為它根本無法持續下去」。

中國最大券商之一的華泰證券的首席經濟學家日前發表了一份報告稱，新冠肺炎的死亡率可能低於流感，網民猜測，允許這種觀點公開表達，是否顯示清零政策可能會放寬？不過，沒多久這則文章即遭到刪除。

檢測 疫情 封城

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