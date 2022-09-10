毛澤東逝世46周年 滿屏皆英女王 中網友為毛爺爺叫屈

2015年10月，中國國家主席習近平訪英，女王在白金漢宮會見他，習並向女王介紹兵馬俑。(路透資料照片)

在位70年的英國女王 伊麗莎白二世辭世，中國互聯網上有許多網民哀悼，與前蘇聯領導人戈巴契夫 、日本前首相安倍 晉三逝世情況大不相同；但有網民抱怨女王逝世的消息，掩蓋了對中共前領導人毛澤東逝世46周年的討論，並指「最應該緬懷的，是毛爺爺，而不是啥英國老太太」。

法廣報導，伊麗莎白二世過世後，中國微博上有不少討論，2022年9月9日是中國前領導人毛澤東逝世46周年。一些中國網民說到：「今天是9月9日，滿屏皆是#英國女王去世#，微博為此同時開設十多個熱搜。但請記住，今天，他才是我們最該祭奠的偉人！#緬懷偉人毛澤東# 」。

有網民寫道：「滿網都是英國女王去世的消息，她和我們的開國領袖逝世的時間相近。吃水不忘挖井人，作為中國人，老人家不該被忽略，更不應該被遺忘！ 」

不過，網民除了有些許不滿的聲音之外，大部分的討論多為哀悼、緬懷英國女王，與之前蘇聯前領導人戈巴契夫、日本前首相安倍晉三去世時，有著明顯差距。網民對於戈巴契夫的評價較為分歧，不少人批評戈巴契夫倒向西方並摧毀了蘇聯；但也有人肯定他結束蘇聯冷戰。不過對於安倍晉三遇刺身亡，絕大部分網民卻是興高采烈。

法廣指出，旅居歐洲的中國問題專家王慶民分析，對於他國領導人辭世的評價，中國網民一方面受到官方引導，另一方面也是鑒於民眾自己的經驗和情感。

「對於戈巴契夫，中國老百姓更多受到中國官方輿論誤導，覺得戈巴契夫素質較低，缺乏偉人、強人形象，這樣的影響下中國人對於戈巴契夫較為貶低，」王慶民分析說：「對於安倍晉三的反應，是因為他當權的時候對中國的政策比較強硬。」

網上流傳一段阿根廷主持人得知英國女王去世的消息後，在直播節目上開香檳慶祝的視頻，鑒於英國與阿根廷長年恩怨，有網民就稱「跟我們聽到安倍去世了後的反應差不多」。

此外，英國女王任內曾與多位中共領導人會晤，但當中對現任中國國家主席習近平的印象明顯不好，曾在私下交談間明言習近平團隊「無禮貌」。至於英女王的繼任人查理三世，對中共的觀感似乎亦並不太好，曾形容中共官員是「可怕的老蠟像」。