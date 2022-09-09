夾克+襯衫+公文包…中國青年拚考公 掀「廳局風」穿搭

楊占在小紅書上發了一張自己穿著父親的藏青色夾克、戴著母親黨徽的照片。（取材自小紅書）

中國年輕人近年掀起一股「廳局風」穿搭，藍色外套配上寬長褲，胸前一枚紅色中共 黨徽，守舊的形象因公務員穩定可靠的職業光環而變酷變潮，背後反映中國年輕人的失業焦慮。

中央社引述紐約時報中文網報導，許多年輕男性在社群媒體 平台分享他們穿著與在中共辦公室上班的古板中年人類似著裝的照片。他們把這個趨勢稱為「廳局風」，指的是典型中層官僚工作時穿的衣服。

知乎上有人這樣解釋，「所謂廳局風，其實就是大家熟悉的體制內穿搭，由夾克、襯衫、西褲、公文包組成，看似老套枯燥，實則透（炫）露（耀）著穩定的事業、殷實的家境、懂的都懂的社會地位」。

一些追「廳局風」的人也許是穿著玩的，是在取笑中國墨守成規的時代，但也有一些人說，他們穿這種服裝是認真的。對許多中國年輕人來說，這種穿著意味著穩定的職業道路和體面的生活方式，可以說是共產黨版本的預科生造型。

21歲的電氣工程專業學生楊占發了一張自己穿著父親的藏青色夾克、戴著母親黨徽的照片。他說「和帶有時尚 品牌標誌的衣服相比，這種風格更端莊穩重」。

報導說，幹部風格現在受到的歡迎也許反映了人們對政府固定職位的高度興趣，尤其是在經濟急劇放緩的時候。去年，報名參加中央政府機構招聘考試的人數達到了創紀錄的200萬。

中國時尚部落客胡震說，當「大型互聯網公司正在進行一輪輪裁員的時候，『廳局風』正在傳遞一個不言而喻的訊息：可靠、穩定、沒有激烈競爭」。

儘管如此，許多年輕人認為「廳局風」只是社群媒體上的短暫狂熱。北京的商務顧問魏章南說，不是每個人都喜歡老幹部的感覺。