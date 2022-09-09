憶英女王36年前訪中 中網民：不喜歡英國 但她是好人

1986年10月，英國女王伊麗莎白二世參觀兵馬俑，她感慨地說道：「過去我聽說過兵馬俑，也看到照片，這次親眼一看，真是驚人。」（取材自上游新聞）

在位70年的英國女王 伊麗莎白二世當地時間8日去世， 中國多家媒體凌晨即時發出快訊，並刊出伊麗莎白二世1986年訪華時在萬里長城等地的留影，以及她當時向前主席李先念送達了一封遲到390年的信。「英女王伊麗莎白二世去世」相關話題在微博一早即登上熱搜，合計近5000萬次閱讀。不少中國網民留言稱，「雖然不喜歡英國，但英女王是一個好人，一路走好」。

上游新聞在今（北京 時間9日）刊出的報導中指出，1986年10月12日，伊麗莎白二世作為首位訪華的英國國家元首，和夫婿菲利普親王訪問了北京、上海、西安、昆明和廣州等城市，這是她在位70年期間進行的最重要的訪問之一。

在北京期間，伊麗莎白二世和丈夫登上八達嶺長城，感慨「我到過許多地方，中國的長城是最美麗的」。她並在參觀兵馬俑時表示，「過去我聽說過兵馬俑，也看到照片，這次親眼一看，真是驚人」。她還去了雲南昆明，當地身穿24種少數民族盛裝的1500多名群眾夾道歡迎。

時任女王入住的雲南震莊賓館中餐飲部經理的趙敏回憶，賓館當時花三個月請工匠專門為女王打造紫檀木床和梳妝台，床上精心雕刻了雙獅滾繡球，紅色的床罩上繡著雙鳳朝陽的圖案，凸顯了中國傳統文化風采。女王訪滇第二天還乘「龍門號」遊艇遊覽滇池，並在「觀稼堂」花壇裡種下從英國帶來的三株玫瑰花。

值得一提的是，伊麗莎白二世當時向前主席李先念贈送了一封遲到390年的信。這封信是英國女王伊麗莎白一世1596年寫給明朝萬曆皇帝，表達希望英中發展貿易，但因送信使者遇不幸，信一直沒送到。伊麗莎白二世對李先念說：「幸運的是，自1602年以來的郵政事業已經進步了，您邀請我們到這裡的信件平安地送到了，而且接受這一邀請給了我們極大的歡樂」。

對於伊麗莎白二世的去世，中國網民大都留言表達哀悼：「今晚世界都無眠」，「初登大位就經歷二戰，老太太不容易，一生傳奇，女王走好」，「前無古人後無來者，真正的皇者」，「我哭了，了不起的女王」。也有網民留言，「勿忘國恥，不落帝國最終將呈孤島」，「她是令人尊敬的老太太，但她同她的王室是資產階級革命不徹底的產物」。