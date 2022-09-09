疫情無風險區也要常態核酸 民怒批朝令夕改、「要瘋了」

中國宣布未來一個多月 需持48小時核酸檢測陰性證明才得出行。（新華社）

國家衛健委昨天宣布「對沒有發生疫情 的地區，按要求開展常態化核酸檢測 」引發中國網民眾怒。網民怒批，衛健委今年6月才剛說「沒疫情也沒輸入風險的地區查驗核酸不應成為常態」，不到3個月就朝令夕改，國家公信力蕩然無存，「核酸做到快瘋了」，「真是人神共憤」，怒罵評論多到微博數度屏蔽留言區。環球時報前總編輯胡錫進力挺衛健委也遭謾罵。

據觀察者網報導，國務院 聯防聯控機制昨天召開新聞發布會，國家衛健委醫政醫管局副局長李大川在會上說，國家衛健委高度重視核酸檢測質量管理工作，實行了核酸檢測全流程監管。同時，加密實驗室質控質評頻次，並對核酸檢測機構實行「紅綠燈」制度，堅決落實黃燈整改、紅燈退出機制。

李大川隨即並表示，對於沒有發生疫情的地區，要按照第九版防控方案要求，開展常態化核酸檢測，做好疫情監測預警，並按照第三版區域核酸檢測組織實施指南做好核酸檢測的組織和準備工作。

這句「沒有發生疫情的地區，按要求開展常態化核酸檢測」經媒體報導後，立刻引來中國網民群情激憤。網民紛紛轉貼今年6月9日中國新聞網等媒體報導中，當天同樣也是國務院聯防聯控機制會議上，針對核酸檢測，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在會上的說法是「沒有發生疫情，也沒有輸入風險的地區，查驗核酸不應該成為一種常態」，質疑國家衛健委朝令夕改。

據報導，賀青華當時在會上還表示，聚集性疫情發生以後，要根據疫情防控的需要，科學確定制定核酸檢測策略，畫定核酸檢測的範圍和頻次，避免盲目地擴大開展全員核酸檢測的範圍，將受檢的人員按照風險等級由高到低依次開展核酸檢測。

賀青華言猶在耳，李大川看似不到3個月就「推翻」，這讓中國網民難以接受，紛紛留言：「你之前不是說不需要的嗎？」，「笑死，3個月時間風口就變了，公信力在哪裡？」，「核酸公司還賺不夠嗎」，「全世界70億人好像只有我們這樣」，「沒想到吧，大家居然都反對」。

環球時報前總編輯胡錫進隨即發文表示支持沒有發生疫情的地方也開展常態化核酸檢測。他指出，反對的人絕對是少數。至於有人稱核酸的利益集團綁架了國家，「我敢肯定，這麼重大的國家政策，沒有任何力量能夠『綁架』國家的決策」。理性者不應再攻擊常態化核酸了。

胡錫進的發文也馬上成了箭靶，網民批「鐵的事實是深圳天天24小時也沒防住疫情擴散」，「支持一天捅老胡三次，跟著三餐走，必要時可以加消夜」。由於批評留言太多，微博及不少博主屏蔽或刪除了過激留言。