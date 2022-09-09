廣州地鐵「反向掃碼」排隊塞爆 惹民怨

2022年9月8日夜晚，廣州地鐵掃碼進站的排隊情形。（取材自微博）

中國因疫情防控需要，掃碼已經成為每個人出行的標配。廣州地鐵目前實行了新規，要求人們在進入地鐵站 時需要掃碼，且部分地鐵站實行了「反向掃碼」，即乘客持健康碼 （穗康碼或粵康碼）在設備上驗碼顯示正常後進站。雖然反向掃碼有助面臨「數字鴻溝」的老年人，但地鐵站人流洶湧，「一人掃不好百人要遲到」反而引發民眾批評。

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自由亞洲電台報導，自9月8日起，廣州地鐵各車站開始實施掃碼進站。在大部分車站，進站者需掃該站的「場所碼」才能進入。在部分車站，則設置了「刷碼機」，人們則需在這種設備上刷「健康碼」才可進站。這種刷健康碼入站的方式，被廣州地鐵方面稱為「反向掃碼」。

海珠區居民吳先生表示，這一政策給市民出行帶來了很大的麻煩：「地鐵站在高峰期非常擁堵、人很多。有的人還會遇到手機信號不好的情況，很煩。最近這幾天廣州先是海珠區地鐵、巴士跳站，現在又在搞這種事情，感覺特別擾民。」

廣州地鐵推行的這種掃碼入站政策，已經引起了輿論嘩然。不少網友講述了「反向掃碼」帶來的種種亂象。

有人說，在剛下班時看到地鐵口有一堆人湊在一起排隊掃碼，身邊的人都在瘋狂爆粗罵人。也有人表示，在一堆人圍著機器掃碼的情況下，有人的碼過期，有的人掃來掃去「掃不出也走不了」，而且要和人爭位置掃碼，掃完後還要從人群中擠出去才能入站。更有人說「一人網絡不好掃不出碼起碼百來個人要遲到」。