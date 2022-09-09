獲知父妹震中罹難 甘孜特警抱著戰友痛哭

秦曉強救援現場驚聞爸爸和妹妹在地震中罹難，抱著戰友痛哭。(取材自四川公安)

四川瀘定5日發生6.8級地震 ，26歲甘孜特警秦曉強和戰友第一時間奔赴震中磨西鎮，他與戰友徒手刨土救出3名被埋群眾。但他卻在6日凌晨得知自己的父親和妹妹被埋在山石下不幸罹難。救出受困民眾卻救不回自己家人，秦曉強難過的抱著戰友痛哭。

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紅星新聞報導，瀘定地震發生後不到10分鐘，接到任務的秦曉強和隊伍便奔赴震中磨西鎮。磨西鎮對外道路垮塌，他們不得不徒步進入。

到達磨西鎮後，特警隊伍分組開展救援。鎮上一座酒店垮塌，有群眾被埋，因為大型機械無法開進，他們只有靠徒手搬開磚塊、木頭等。幾個小時後，救出了三名被埋群眾。

救援一直持續到深夜，9月6日凌晨2點過，秦曉強接到了大姊的電話。地震發生的時候，父親和妹妹、姊夫在地裡幹活，山體垮塌埋了父親和妹妹。姊夫當時爬到一棵樹上躲過一劫。姊夫回家救出了大姊，但沒能救出埋在山石下的父親和妹妹。

秦曉強的家就在瀘定縣得妥鎮，離磨西鎮不過10公里。

父親今年56歲，妹妹23歲，他們平常都住在鎮上的房子裡，地震當天，因為老家灣東村農忙，他們回老家幫大姊和姊夫掰包穀。

在磨西鎮廣場上的安置點裡，接到大姊電話的秦曉強眼淚嘩嘩地流。大隊長看到他的情況後，馬上詢問情況。隨後甘孜州公安 局黨委、特警支隊有關負責人立刻安排秦曉強返回家中料理後事，照顧家庭。

9月7日上午，秦曉強跟隨救援隊伍坐著直升機進入灣東村參與救援。並將受傷的大姊接出來，送到瀘定縣的醫院。大姐頭部在地震中被砸傷，縫了10多針。

秦曉強一整天都跟著消防隊伍搜尋被困人員，搶修道路。他哽咽的說，「救不了父親和妹妹，爭取還能救出更多人」。