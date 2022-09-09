我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

獲知父妹震中罹難 甘孜特警抱著戰友痛哭

中國新聞組／北京9日電
秦曉強救援現場驚聞爸爸和妹妹在地震中罹難，抱著戰友痛哭。(取材自四川公安)
秦曉強救援現場驚聞爸爸和妹妹在地震中罹難，抱著戰友痛哭。(取材自四川公安)

四川瀘定5日發生6.8級地震，26歲甘孜特警秦曉強和戰友第一時間奔赴震中磨西鎮，他與戰友徒手刨土救出3名被埋群眾。但他卻在6日凌晨得知自己的父親和妹妹被埋在山石下不幸罹難。救出受困民眾卻救不回自己家人，秦曉強難過的抱著戰友痛哭。

來源：YouTube

紅星新聞報導，瀘定地震發生後不到10分鐘，接到任務的秦曉強和隊伍便奔赴震中磨西鎮。磨西鎮對外道路垮塌，他們不得不徒步進入。

到達磨西鎮後，特警隊伍分組開展救援。鎮上一座酒店垮塌，有群眾被埋，因為大型機械無法開進，他們只有靠徒手搬開磚塊、木頭等。幾個小時後，救出了三名被埋群眾。

救援一直持續到深夜，9月6日凌晨2點過，秦曉強接到了大姊的電話。地震發生的時候，父親和妹妹、姊夫在地裡幹活，山體垮塌埋了父親和妹妹。姊夫當時爬到一棵樹上躲過一劫。姊夫回家救出了大姊，但沒能救出埋在山石下的父親和妹妹。

秦曉強的家就在瀘定縣得妥鎮，離磨西鎮不過10公里。

父親今年56歲，妹妹23歲，他們平常都住在鎮上的房子裡，地震當天，因為老家灣東村農忙，他們回老家幫大姊和姊夫掰包穀。

在磨西鎮廣場上的安置點裡，接到大姊電話的秦曉強眼淚嘩嘩地流。大隊長看到他的情況後，馬上詢問情況。隨後甘孜州公安局黨委、特警支隊有關負責人立刻安排秦曉強返回家中料理後事，照顧家庭。

9月7日上午，秦曉強跟隨救援隊伍坐著直升機進入灣東村參與救援。並將受傷的大姊接出來，送到瀘定縣的醫院。大姐頭部在地震中被砸傷，縫了10多針。

秦曉強一整天都跟著消防隊伍搜尋被困人員，搶修道路。他哽咽的說，「救不了父親和妹妹，爭取還能救出更多人」。

地震 公安

上一則

廣州地鐵「反向掃碼」排隊塞爆 惹民怨

下一則

瀘定防疫只出不進、拒社會力量賑災 挨批本末倒置

延伸閱讀

四川瀘定防疫「暫不接受社會救援」 民眾批本末倒置

四川瀘定防疫「暫不接受社會救援」 民眾批本末倒置
四川地震台北遊客受困景區獲救後 自願加入救援工作

四川地震台北遊客受困景區獲救後 自願加入救援工作
歷3次地震 四川幼兒園師成撤離教科書

歷3次地震 四川幼兒園師成撤離教科書
瀘定救災「天天做核酸」 網批謀殺災民、拖延救援時間

瀘定救災「天天做核酸」 網批謀殺災民、拖延救援時間

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況