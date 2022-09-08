中國宣布中秋連假至10月底 需核酸陰性才得出行

中國宣布未來一個多月 需持48小時核酸檢測陰性證明才得搭飛機、乘高鐵出行。（新華社）

進入秋天，中國又新增多起疫情 ，中國國家衛生健康委官員8日宣布，自9月10日起至10月底，所有乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車 、跨省客運船舶等交通工具旅客，須持48小時內核酸檢測 陰性證明才得出行。

人民網報導，衛健委疾控局副局長吳良有今天（8日）下午在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，2022年中秋、十一假期臨近，人員流動性增加，加大了疫情傳播的風險，防控形勢嚴峻複雜。為確保中秋、國慶前後不發生本土規模性疫情，強化優化一系列防控政策措施。

一是宣導廣大群眾十一假期在本地過節，儘量減少跨地市出行，避免人群大範圍流動引發的疫情傳播風險。

二是安全有序出行。旅客須持48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具。

三是推廣「落地檢」。按照「自願免費即採即走，不限制流動」的原則，跨省流動人員抵達目的地後，積極配合當地完成「落地檢」。

四是查驗有效核酸檢測陰性證明。入住賓館、酒店和進入旅遊景區等人流密集場所時，要查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。從外省（區、市）返回的建築工地人員要查驗48小時內核酸檢測陰性證明。