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沙灘發現神祕大魚…剛宣布野外滅絕 長江鱘就現身

中國新聞組／北京8日電
被救的大魚經鑑定是不久前被宣布為野外滅絕的國家一級保護動物長江鱘。（取材自極目新聞）
被救的大魚經鑑定是不久前被宣布為野外滅絕的國家一級保護動物長江鱘。（取材自極目新聞）

「發現了一條大魚，長得好像電視上看到的珍稀動物」，湖北省團風縣日前有民眾在長江的沙灘上發現一條大魚擱淺，打電話向團風縣漁政執法大隊救助後，發現這魚正是國家一級保護動物、不久前被宣布為野外滅絕的長江鱘。

來源：YouTube

綜合媒體報導，長江鱘是在2022年7月被世界自然保護聯盟（IUCN）宣布野外滅絕的。同時，與長江鱘一同出現在報告中的鱘魚還有白鱘，為「已經滅絕」。

中國水產科學研究院長江水產研究所研究員杜浩，長期研究長江鱘、中華鱘等長江珍稀瀕危魚類，他介紹，長江鱘是中國特有物種，目前在長江上游、中游都有分布，在野外可以活二、三十歲。

這尾長江鱘體長96厘米，重4公斤左右，背尾部有一個小紅點，救助後活性較高。杜浩推測，這條長江鱘是亞成體，預計魚齡為5至6年。

杜浩介紹，「從視頻上，尚無法判斷，這尾救助的長江鱘是不是放流到長江中的，但可以判斷，這尾個體肯定在野外存活了很長時間，並且身體狀況比較好，這是長江大保護成效的一個活生生的案例」。

科研人員對這尾長江鱘採樣後，將牠放歸長江。杜浩說：「雖然長江鱘宣布野外滅絕，但從這尾個體看，很可能它未來兩、三年之內會長成熟，如果數量進一步增多，就有可能在長江中游形成一個新的長江繁殖地，這個物種就能夠保留下來。」

白掌長臂猿。（取材自微博）
白掌長臂猿。（取材自微博）

其實，除了長江鱘以外，白掌長臂猿、北白頰長臂猿近幾十年在野外均沒有被監測到，符合「野外滅絕」標準。

「中國科學報」引述西北大學教授李保國指出，科研人員對白掌長臂猿已知分布區及周邊區適宜棲息地進行了系統調查，野外未發現有生存的種群，亦未監聽到鳴叫聲，至少有10年以上；對北白頰長臂猿棲息地系統調查，至少有15年以上未有人在野外聽到其鳴叫聲。

北白頰長臂猿。（取材自中國科學報）
北白頰長臂猿。（取材自中國科學報）

據報導，白掌長臂猿在過去三個世代（45年內），由於棲息地森林快速喪失、獵殺、寵物貿易等，種群數量減少50%以上。

北白頰長臂猿。（取材自微博）
北白頰長臂猿。（取材自微博）

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